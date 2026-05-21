विजय कैबिनेट का विस्तार आजः 59 साल बाद तमिलनाडु सरकार में शामिल होगी कांग्रेस, दो विधायक मंत्री पद की लेंगे शपथ

Congress joins Tamil Nadu cabinet: तमिलनाडु में विजय कैबिनेट का विस्तार आज गुरुवार को होना है। ऐसे में कांग्रेस में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में शामिल होने जा रही है। इसके साथ ही 59 वर्षों में पहली बार कांग्रेस दक्षिणी राज्य में किसी गठबंधन सरकार का हिस्सा बनेगी। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई में आज सुबह 10 बजे लोक भवन स्थित भरथियार मंडपम में होगा।