5 लाख की सैलरी, 2 करोड़ का होमलोन और एक झटके गई नौकरी, कर्मचारी ने टर्मिनेशन लेटर शेयर कर बयां किया अपना दर्द

Fired from 5 lakh job: कॉर्पोरेट जगत में नौकरी जाने को अक्सर एक बुरे सपने की तरह देखा जाता है, लेकिन दिल्ली के रहने वाले उद्यमी गौरव कवात्रा के लिए यह उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। साल 2018 में जब गौरव 37 साल के थे और उन पर ₹2 करोड़ का होम लोन था, तब उन्हें एक चीनी बहुराष्ट्रीय कंपनी में डायरेक्टर के पद से अचानक निकाल दिया गया था। उस समय उनकी सैलरी ₹5 लाख महीना थी। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना टर्मिनेशन लेटर शेयर करते हुए बताया कि कैसे इस झटके ने उन्हें एक सफल बिजनेसमैन बनने का रास्ता दिखाया।