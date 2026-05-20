DND से सीधे चढ़ें और पहुंचें मायानगरी: नितिन गडकरी ने किया दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के नए रूट का निरीक्षण, सफर होगा बेहद आसान

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों के मुताबिक, इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली से मुंबई जाने वाले मुसाफिरों को सबसे बड़ी राहत मिलेगी। अब तक दिल्ली के अंदरूनी हिस्सों (जैसे सराय काले खां, आश्रम, या नोएडा-गाजियाबाद) से एक्सप्रेसवे के मुख्य रूट (सोहना) तक पहुंचने में ही यात्रियों को भारी जाम के कारण 1 से 2 घंटे बर्बाद करने पड़ते थे। डीएनडी-जैतपुर खंड शुरू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों के बीच सफर काफी तेज और आसान हो जाएगा। इसके चालू होने से सराय काले खां से फरीदाबाद की दूरी महज 20 मिनट में पूरी की जा सकेगी, जबकि गुरुग्राम के मानेसर तक पहुंचने में केवल 45 मिनट लगेंगे। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर का सफर करीब ढाई घंटे में तय हो सकेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और वडोदरा होते हुए मुंबई तक की कनेक्टिविटी भी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज और सुगम हो जाएगी।