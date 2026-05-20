King of Mangoes: बिना किसी केमिकल के, घास की गर्मी में पकता है यह ‘शाही आम’, जानें रत्नागिरी अल्फोंसो की अनोखी बातें

History of Hapus Mangoes: भारत में गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में हर तरफ फलों के राजा आम का राज हो जाता है। सोशल मीडिया से लेकर हर घर की रसोई तक आम की नई-नई रेसिपी छाने लगती हैं। वैसे तो देश में आम की सैकड़ों किस्में मिलती हैं, लेकिन महाराष्ट्र के रत्नागिरी का अल्फोंसो, जिसे स्थानीय भाषा में हापुस कहा जाता है, स्वाद और खुशबू के मामले में सबसे अव्वल माना जाता है। अपनी खास मिठास और मलाईदार बनावट की वजह से इसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है।