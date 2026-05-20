मेडल जीतकर बदली किस्मत! Wushu Player Kareena Kaushik को SSB में मिला प्रमोशन

आपको बता दें कि, 21 साल की करीना कौशिक मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने 13 साल की उम्र में स्कूल में अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वुशु सीखना शुरू किया था। उनके बड़े भाई रितिक भी एक वुशु खिलाड़ी हैं जिन्हें देखकर करीना की इस खेल में दिलचस्पी और बढ़ गई। शुरुआत में उनके माता पिता इस खेल को लेकर थोड़ा झिझक रहे थे लेकिन जब करीना ने स्कूल लेवल पर मेडल जीतने शुरू किए तो परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया।