20 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

मेडल जीतकर बदली किस्मत! Wushu Player Kareena Kaushik को SSB में मिला प्रमोशन

Kareena Kaushik SSB: हरियाणा की वुशु खिलाड़ी करीना कौशिक को एसएसबी ने हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट किया है। 13 साल की उम्र में स्कूल में खुद की सुरक्षा के लिए जो खेल सीखना शुरू किया था आज उसी खेल ने इस बेटी को दुनिया भर में पहचान दिला दी है। जानिए कैसे एक आम कांस्टेबल से अंतरराष्ट्रीय मेडल विजेता और अब हेड कांस्टेबल बन गईं करीना कौशिक।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

May 20, 2026

kareena kaushik wushu

Kareena Kaushik SSB (Image- AI)

SSB Head Constable Kareena Kaushik: भारत की बेटियों ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। सशस्त्र सीमा बल (SSB) की जवान और शानदार वुशु खिलाड़ी करीना कौशिक को उनके बेहतरीन खेल और देश का नाम रोशन करने के लिए बड़ा इनाम मिला है। एसएसबी ने उनकी शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें कांस्टेबल से प्रमोट कर हेड कांस्टेबल बना दिया है। उनका यह प्रमोशन 18 मई, 2026 से लागू हो गया था।

मकाऊ और ब्राजील में लहराया परचम

करीना को यह प्रमोशन हाल ही में मकाऊ में 13 से 15 मई, 2026 तक आयोजित हुए 11वें सांडा वर्ल्ड कप में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद मिला। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 60 किलोग्राम भार वर्ग में देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल (कांस्य पदक) जीता। इससे पहले पिछले साल सितंबर 2025 में ब्राजील में हुई 17वीं विश्व वुशु चैंपियनशिप में भी उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए सिल्वर मेडल (रजत पदक) अपने नाम किया था।

दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

मकाऊ से शानदार जीत दर्ज करके लौटने पर एसएसबी की 25वीं बटालियन ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। एसएसबी के अधिकारियों ने खेल के प्रति उनके समर्पण और अनुशासन की जमकर तारीफ की। अधिकारियों का कहना है कि, करीना ने इंटरनेशनल लेवल पर एसएसबी और देश का सिर फख्र से ऊंचा किया है।

आत्मरक्षा के लिए शुरू किया था खेल

आपको बता दें कि, 21 साल की करीना कौशिक मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले की रहने वाली हैं। उन्होंने 13 साल की उम्र में स्कूल में अपने सेल्फ डिफेंस के लिए वुशु सीखना शुरू किया था। उनके बड़े भाई रितिक भी एक वुशु खिलाड़ी हैं जिन्हें देखकर करीना की इस खेल में दिलचस्पी और बढ़ गई। शुरुआत में उनके माता पिता इस खेल को लेकर थोड़ा झिझक रहे थे लेकिन जब करीना ने स्कूल लेवल पर मेडल जीतने शुरू किए तो परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया।

क्या है करीना का अगला लक्ष्य?

पिछले साल ब्राजील में हुई विश्व चैंपियनशिप में भी करीना ने बड़ा मुकाम हासिल किया था। वह अपर्णा दहिया और शिवानी प्रजापति के साथ उन तीन भारतीय महिलाओं में शामिल थीं जो पहली बार सांडा स्पर्धा के फाइनल राउंड तक पहुंची थीं। नौकरी की जिम्मेदारियों के साथ-साथ कड़ी एथलेटिक ट्रेनिंग करने वाली करीना का कहना है कि, उनका अगला लक्ष्य विश्व-स्तर की प्रतियोगिताओं में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतना है।

ये भी पढ़ें

21वीं ऑल इंडिया बार परीक्षा के एडमिट कार्ड 22 मई को होंगे जारी, इस डायरेक्ट लिंक से कर सकेंगे डाउनलोड
शिक्षा
AIBE 21 Admit Card 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

मोटिवेशनल स्टोरी

सक्सेस स्टोरी

Published on:

20 May 2026 11:23 am

Hindi News / Education News / मेडल जीतकर बदली किस्मत! Wushu Player Kareena Kaushik को SSB में मिला प्रमोशन

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

मत्स्य यूनिवर्सिटी में 9 साल बाद फिर शुरू होगी PHD, कुलपति ने बनाई कमेटी 

matsy university alwar
अलवर

21वीं ऑल इंडिया बार परीक्षा के एडमिट कार्ड 22 मई को होंगे जारी, इस डायरेक्ट लिंक से कर सकेंगे डाउनलोड

AIBE 21 Admit Card 2026
शिक्षा

खेती करने वाली महिलाओं से लेकर कॉलेज प्रोफेसर तक, ब्रेस्ट मिल्क डोनेट कर बचाई 37 हजार बच्चों की जान!

World Human Milk Donation Day 2026
शिक्षा

SBI में 7150 पदों पर निकली बंपर भर्ती, ग्रेजुएट को बिना इंटरव्यू मिलेगा नौकरी का मौका

SBI Apprentice Recruitment 2026
शिक्षा

क्या आप जानते हैं मखाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जानिए इसके फायदे और रोचक बातें

Makhana
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.