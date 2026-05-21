Rajiv Gandhi Death Anniversary: तीन मूर्ति से वीर भूमि तक राजीव गांधी की अंतिम यात्रा का मंजर भूलना मुश्किल

राजीव गांधी में किसी तरह का ऐटिटूड नहीं था कि वे देश के सबसे खास परिवारों में से एक से संबंध रखते हैं। वे 1980 से पहले बिलकुल किसी सामान्य इंसान की तरह से जिंदगी बिता रहे थे। वे अपनी पत्नी सोनिया गांधी के साथ अपनी फिएट या एंबेंसेडर कार में आइसक्रीम का आनंद लेने लगातार इंडिया गेट आया करते थे। दोनों पति-पत्नी आइसक्रीम लेने के बाद इंडिया गेट के आसपास कुछ पल सुकून से गुजारते। ये उन दिनों की बातें हैं जब दिल्ली या देश आतंकवाद से दो-चार नहीं हुआ था। अपने छोटे भाई संजय गांधी की 1980 विमान हादसे में मौत के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। वे कांग्रेस संगठन में आ गए। फिर वे इंडिया गेट पर तो आइसक्रीम खाते हुए नजर नहीं आए। राजीव गांधी इंडिया गेट से सटे हैदराबाद हाउस से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। राजीव और सोनिया गांधी की शादी 25 फरवरी 1968 को प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के 1 सफदरजंग रोड स्थित आवास में सम्पन्न हुई थी। उसके बाद शाम को रिसेप्शन आयोजित की गई हैदराबाद हाउस में। उस विवाह समारोह और फिर रिसेप्शन के कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे।