एक बड़े IAS का फोन, कांची मठ से आया फैक्स…तो क्या बच सकती थी राजीव गांधी की जान!

1989 में राजीव गांधी ने आम चुनाव कराने की घोषणा की। राजीव गांधी ने टीएन शेषन को बुलाया और कहा कि चुनाव नवंबर में 21, 22 और 25 तारीख को होने चाहिए। शेषन को राजीव गांधी ने तब तक कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया था। उन्होंने पीएम को साफ बता दिया कि तारीख तय करने का कानूनी अधिकार चुनाव आयोग का है, हम सरकार की तरफ से सुझाव दे सकते हैं। पर राजीव अड़े थे। उन्होंने शेषन से कहा, 'मेरी बताई तारीखों पर ही चुनाव हों। आप यह बात पेरी शास्त्री (आरवीएस पेरी शास्त्री, जो तब मुख्य चुनाव आयुक्त थे) को बता दें।' शेषन ने साफ इंकार कर दिया। तब राजीव गांधी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इस काम के लिए चुनाव आयोग भेजा था। शेषन लिखते हैं कि दोनों की मीटिंग अच्छी नहीं रही थी। वैसे, 1989 के चुनाव 22 और 26 नवंबर को हुए थे।