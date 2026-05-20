NIA चार्जशीट में बड़ा खुलासा: बच सकती थी 26 पर्यटकों की जान, लोकल गाइडों ने 3000 रुपये लेकर आतंकियों को दी थी शरण

Pahalgam Terror Attack NIA Charge Sheet: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि यदि समय रहते सुरक्षा बलों को सूचना दे दी जाती तो 26 निर्दोष पर्यटकों की जान बचाई जा सकती थी। चार्जशीट में स्थानीय गाइडों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं जिन्होंने कथित तौर पर आतंकियों को शरण और मदद उपलब्ध कराई थी।