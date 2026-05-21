NIA की बड़ी कार्रवाई; पाक जासूसी रैकेट का भंडाफोड़, कोलकाता से आरोपी गिरफ्तार

NIA Pakistani SPY Arrested: देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की है। नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (NIA) ने कोलकाता में एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि यह आरोपी लंबे समय से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस अधिकारियों (PIOs) के संपर्क में था और उन्हें भारत की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी भेज रहा था। जांच में यह भी सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क भारत विरोधी आतंकी साजिश से जुड़ा हुआ हो सकता है। NIA का कहना है कि आरोपी पाक समर्थित जासूसी गतिविधियों में शामिल था और संवेदनशील डाटा को गुप्त तरीके से बाहर भेज रहा था। इस गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे जासूसी रैकेट की गहराई से जांच कर रही हैं ताकि इसके पीछे मौजूद अन्य लोगों और नेटवर्क का भी पता लगाया जा सके।