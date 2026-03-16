16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिलती…’ तरुण हत्याकांड पर फूटा गुस्सा, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर

Tarun murder case: दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुए तरुण हत्याकांड को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और आरोपियों को जल्द से जल्द सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Mar 16, 2026

Anger erupts in Delhi over Tarun murder case large people take to streets

Tarun murder case:दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुए तरुण हत्याकांड की आग अभी धधक रही है। दरअसल, इस हत्याकांड में तरुण के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों के अंदर आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसके साथ, आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक तरुण को इंसाफ नहीं मिल जाता है, तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे।

आपको बता दें कि बीते रविवार को उत्तम नगर के अयप्पा पार्क में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में स्थानीय निवासियों के साथ-साथ दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों से आए समाज के लोगों और कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सभा के दौरान सभी ने मिलकर तरुण की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। उपस्थित लोगों ने कहा कि इस मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।

आत्मा की शांति के लिए मौन व्रत

विश्व हिंदू परिषद (VHP) के प्रांत मंत्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने समाज की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सामूहिक आवाज उठाना समय की मांग है। उन्होंने कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ को पीड़ित परिवार के प्रति अटूट समर्थन और न्याय की पुकार का प्रतीक बताया। बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के बीच प्रदर्शनकारी राहुल गुप्ता ने संकल्प दोहराया कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिल जाती, कानूनी और आर्थिक स्तर पर न्याय की यह लड़ाई जारी रहेगी। सभा के समापन पर सभी ने दो मिनट का मौन रखकर तरुण को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

ये भी पढ़ें

‘ऊपर से छोड़ने के लिए आदेश आता है…’ SHO का वीडियो शेयर कर AAP ने रेखा गुप्ता सरकार को बनाया निशाना
नई दिल्ली
AAP targets Rekha Gupta government by sharing Delhi police Video

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Published on:

16 Mar 2026 01:12 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिलती…’ तरुण हत्याकांड पर फूटा गुस्सा, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘बेटा हमें छोड़कर जा रहा…’, 13 साल बाद हरीश राणा की होगी गरिमामय विदाई, एम्स ने उठाया बड़ा कदम

Harish Rana AIIMS Passive Euthanasia
नई दिल्ली

बंधक बनाकर हैवानियत…दिल्ली की लड़की से बिहार में गैंगरेप, कमरा दिलाने के बहाने मोतिहारी में वारदात

Delhi girl gang-raped in Motihari Bihar
नई दिल्ली

Bee Sting Deaths : मधुमक्खी के काटने से हो रही मौत, ICMR के डॉक्टर ने किया अलर्ट, इन बातों का रखें ध्यान

Bee Sting 20 deaths in Assam, ICMR Doctor, madhumakhi ke dank ka upchar,
स्वास्थ्य

‘ऊपर से छोड़ने के लिए आदेश आता है…’ SHO का वीडियो शेयर कर AAP ने रेखा गुप्ता सरकार को बनाया निशाना

AAP targets Rekha Gupta government by sharing Delhi police Video
नई दिल्ली

हरीश राणा की तरह पिंटू त्यागी…इच्छामृत्यु की कर चुके मांग, बिस्तर पर बीते 15 साल, योगी सरकार से राहत की उम्मीद

Like Harish Rana Pintu Tyagi in Modi Nagar is demanding euthanasia
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.