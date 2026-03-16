‘जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिलती…’ तरुण हत्याकांड पर फूटा गुस्सा, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर

विश्व हिंदू परिषद (VHP) के प्रांत मंत्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने समाज की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ सामूहिक आवाज उठाना समय की मांग है। उन्होंने कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ को पीड़ित परिवार के प्रति अटूट समर्थन और न्याय की पुकार का प्रतीक बताया। बजरंग दल और विहिप के कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी के बीच प्रदर्शनकारी राहुल गुप्ता ने संकल्प दोहराया कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिल जाती, कानूनी और आर्थिक स्तर पर न्याय की यह लड़ाई जारी रहेगी। सभा के समापन पर सभी ने दो मिनट का मौन रखकर तरुण को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।