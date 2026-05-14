दिल्ली-NCR में प्री-मानसून गतिविधियां मजबूत, तेज बारिश और ओलावृष्टि के बाद फिर बदलेगा मौसम, जानें IMD का नया अलर्ट

आने वाले दिनों में दिल्ली-NCR समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी फिर से लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ने के आसार हैं और कई इलाकों में लू जैसे हालात बन सकते हैं। राजधानी में भी अगले 6 दिनों के दौरान दिन का तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यानी बारिश से मिली राहत ज्यादा लंबे समय तक टिकती नजर नहीं आ रही है। राजधानी के लोगों को गर्मी, लू और उमस तीनों का सामना करना पड़ सकता है।