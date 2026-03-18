Bulldozer Action: नोएडा एयरपोर्ट के पास चला सीएम योगी का बुलडोजर, 350 करोड़ की जमीन कब्जामुक्त

यमुना प्राधिकरण द्वारा की गई इस कड़ी कार्रवाई के दूरगामी और बहुआयामी लाभ देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सैकड़ों करोड़ की बेशकीमती सरकारी जमीन भूमाफियाओं के अवैध कब्जे से पूरी तरह मुक्त हो गई है, जिससे अब इस भूमि का उपयोग सार्वजनिक विकास के लिए किया जा सकेगा। इस अतिक्रमण हटाओ अभियान से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेषकर 60 मीटर चौड़ी कनेक्टिविटी सड़कों के निर्माण में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, जिससे भविष्य में यातायात सुगम होगा और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह कार्रवाई उन आम निवेशकों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी जो अक्सर भूमाफियाओं के लुभावने विज्ञापनों और अवैध प्लॉटिंग के जाल में फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई गंवा देते हैं। प्रशासन की इस सख्ती से अब लोग अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से पहले सतर्क रहेंगे।