दो बेटियां-तीन बेटों के बाद मौज-मस्ती में हो गई छठी संतान, बहू ने अस्पताल में ही नवजात को बेचा तो पुलिस के पास पहुंची सास

Greater Noida crime: ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना इलाके से एक दिल दहला देने वाला संवेदनशील मामला सामने आया है। यहां एक बुजुर्ग विधवा महिला ने अपने ही बेटे-बहू पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने नवजात बच्चे को पैसों के लिए बेच दिया है। बुजुर्ग महिला का कहना है कि उसकी बहू ने गुरुवार को ही एक बेटे को जन्म दिया था लेकिन जन्म के थोड़ी देर बाद ही बच्चे को दलाल कोबेच दिया। इस बात से परेशान होकर बुजुर्ग महिला ने पुलिस से मदद मांगी है। पुलिस ने इस मामले की शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है।