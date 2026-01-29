फोन पर चीखें सुनता रहा भाई, डंबल से पीट-पीटकर…महिला SWAT कमांडो के पति पर भाई ने लगाए गंभीर आरोप

Delhi SWAT Commando: दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में हुआ घरेलू हिंसा का मामला अब बहुत दुखद मोड़ पर खत्म हो गया है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में तैनात 27 साल की स्वाट कमांडो काजल की मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि काजल पर उसके पति अंकुर ने जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल से उसके सिर पर कई बार मारा था, जिससे उन्हें बहुत गंभीर चोटें आई थीं। हमले के बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। उसके बाद उनका कई दिनों तक इलाज चला, लेकिन चोट गंभीर होने की वजह से वह नहीं बच सकीं। इस मामले में काजल के भाई के खुलासे ने सबको हैरान कर दिया है।