मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान, पीएम मोदी ने जताया दुख…9 लोगों की मौत

दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के पालम थानाक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले साध नगर में बुधवार सुबह एक चार मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते एक बड़ी त्रासदी का रूप ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में एक ही परिवार के 9 सदस्यों की जलकर मौत हो गई, जिनमें तीन मासूम बच्चियां भी शामिल थीं। आग लगने के समय परिवार के लोग इमारत के ऊपरी हिस्सों में फंसे रह गए और धुएं व लपटों के कारण उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। घटना की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग की 30 गाड़ियां, दिल्ली पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। इस अग्निकांड में तीन अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए पीड़ितों के लिए मुआवजे का एलान किया है।