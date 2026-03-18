18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

बेनीवाल ने उठाया बुजुर्गों और महिलाओं को रियायत देने का मुद्दा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान बुजुर्गों और महिलाओं को रेल टिकट में रियायत देने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि आम यात्रियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को राहत देना रेलवे की प्राथमिकता होनी चाहिए। [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Shadab Ahmed khan

Mar 18, 2026

नई दिल्ली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान बुजुर्गों और महिलाओं को रेल टिकट में रियायत देने का मुद्दा उठाया।

उन्होंने कहा कि आम यात्रियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को राहत देना रेलवे की प्राथमिकता होनी चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि भारतीय रेल देश की आर्थिक और सामाजिक जीवनरेखा है, लेकिन इसके साथ यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने लंबित भर्तियों का मुद्दा उठाते हुए रिक्त पदों को आरक्षित वर्गों का ध्यान रखते हुए भरने की मांग की और कुलियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

हादसों पर चिंता, ठोस कदम उठाने की मांग

सांसद ने रेल दुर्घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से 2024-25 के बीच 709 रेल दुर्घटनाओं में 766 लोगों की मौत हुई और 2100 से अधिक लोग घायल हुए। बालासोर रेल हादसा का जिक्र करते हुए उन्होंने बड़े हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जमीनी स्तर पर सख्त कदम उठाने की जरूरत बताई।

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Mar 2026 02:59 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / बेनीवाल ने उठाया बुजुर्गों और महिलाओं को रियायत देने का मुद्दा

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान, पीएम मोदी ने जताया दुख…9 लोगों की मौत

palam fire tragedy delhi 9 dead pm modi announces compensation
नई दिल्ली

9 की जिंदा जलकर मौत, दिल्ली के पालम में 5 मंजिला मकान में भीषण आग

9 killed in massive fire at 5-storey building in Delhi's Palam
नई दिल्ली

सिफारिश: महंगाई दर के अनुसार बढऩी चाहिए न्यूनतम पेंशन और मजदूरी दर

नई दिल्ली

‘खून की होली…’, ईद से पहले उत्तम नगर छोड़ रहे मुस्लिम, धमकियों के बाद मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट

Muslims returning home ahead of Eid in Uttam Nagar Delhi
नई दिल्ली

प्रदर्शन आधारित राजनीति से रेलवे का कायाकल्प: अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.