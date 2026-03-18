बेनीवाल ने उठाया बुजुर्गों और महिलाओं को रियायत देने का मुद्दा

उन्होंने कहा कि आम यात्रियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को राहत देना रेलवे की प्राथमिकता होनी चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि भारतीय रेल देश की आर्थिक और सामाजिक जीवनरेखा है, लेकिन इसके साथ यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने लंबित भर्तियों का मुद्दा उठाते हुए रिक्त पदों को आरक्षित वर्गों का ध्यान रखते हुए भरने की मांग की और कुलियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।