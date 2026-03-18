प्रदर्शन आधारित राजनीति से रेलवे का कायाकल्प: अश्विनी वैष्णव

वैष्णव ने यह बातें लोकसभा में रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कही। इस बहस में करीब 210 सांसदों ने भाग लिया। वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेलवे की वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड आवंटन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश के हर राज्य को सीधा लाभ मिलेगा। पहले जहां रेलवे को सालाना 24-25 हजार करोड़ रुपए मिलते थे, वहीं अब यह बढ़कर करीब 2.72 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।