Rupnagar Bridge Collapse: मौत का पुल बनने से बाल-बाल बचे सैकड़ों छात्र, समय रहते टल गई बड़ी त्रासदी

हादसे की भयावहता पर बात करते हुए एक स्थानीय महिला ने बताया कि जिस समय पुल जमींदोज हुआ, उससे कुछ ही देर पहले अधिकांश छात्र पुल पार कर अपने-अपने स्कूलों की कक्षाओं में पहुंच चुके थे। समय के इस छोटे से अंतराल ने संभवतः सैकड़ों मासूम जिंदगियों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। दूसरी ओर, दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि मलबे से बरामद किया गया शव लगभग 50 वर्षीय एक महिला का है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मृतका संभवतः एक भिखारी थी, जो पुल गिरने के वक्त उसके एक छोर के समीप मौजूद थी और अचानक हुए इस ढहाव की चपेट में आ गई। काफी मशक्कत के बाद बचाव दल ने नाले के गहरे मलबे से महिला का पार्थिव शरीर बाहर निकाला।