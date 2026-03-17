मुसीबत में फंसी नोरा फतेही: ‘सरके चुनर’ गाने पर बढ़ा विवाद, दिल्ली पुलिस से FIR की मांग

वकील विनीत जिंदल ने इस गाने को 'बेहद आपत्तिजनक' बताते हुए दिल्ली पुलिस, सूचना मंत्रालय और सेंसर बोर्ड (CBFC) का दरवाजा खटखटाया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गाने के बोल और इसमें दिखाए गए सीन अश्लील और समाज के लिए हानिकारक हैं, इसलिए इसे तुरंत बैन किया जाना चाहिए। शिकायत के अनुसार, इस गाने में ‘बेहद भद्दे, उत्तेजक और अश्लील भाव’ शामिल हैं। गाने का फिल्मांकन और डांस सीक्वेंस उत्तेजक हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में एक अलग से आपराधिक शिकायत भी दर्ज की गई है।