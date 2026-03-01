शादी करो और टैक्स बचाओ! राघव चड्ढा ने संसद में पेश किया ‘जॉइंट ITR’ का अनोखा आइडिया

Raghav Chadha: संसद में चर्चा के दौरान AAP सांसद राघव चड्ढा ने चुटीले अंदाज में कहा, टैक्स बचाना है तो शादी कर लो। उनके इस मजाकिया बयान के पीछे दरअसल जॉइंट ITR (Joint Income Tax Return) का एक गंभीर फॉर्मूला छिपा था। उन्होंने सदन को समझाया कि इस सिस्टम के तहत कामकाजी पति-पत्नी को अलग-अलग टैक्स भरने या अलग-अलग रिबेट (छूट) लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाय, दोनों की आय, बचत और निवेश को एक साथ जोड़कर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। राघव चड्ढा के अनुसार, इस साझा व्यवस्था से पूरे परिवार की टैक्स देनदारी काफी कम हो सकती है और उन्हें बड़ी वित्तीय राहत मिल सकती है। अपनी इस मांग को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सदन के सामने तीन प्रभावी उदाहरण भी पेश किए।