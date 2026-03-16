दिल्ली-NCR में मौसम हुआ सुहावना: तापमान में भारी गिरावट, अगले हफ्ते फिर बूंदाबांदी के आसार

Delhi Ncr Weather: 15 मार्च को हुई झमाझम बारिश ने दिल्ली-NCR की तपिश को अचानक सुहावने मौसम में बदल दिया है। आसमान से बरसी राहत की बूंदों के कारण तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और हवाओं में एक ताजगी भर गई है। मौसम विभाग (IMD) की मानें तो यह सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार, 18 मार्च को एक बार फिर बादलों का डेरा जम सकता है और हल्की बारिश के साथ मौसम के दोबारा ठंडे होने के पूरे आसार हैं।