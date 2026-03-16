16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

दिल्ली-NCR में मौसम हुआ सुहावना: तापमान में भारी गिरावट, अगले हफ्ते फिर बूंदाबांदी के आसार

Delhi ncr Weather: 15 मार्च को हुई झमाझम बारिश ने दिल्ली-NCR की तपिश को सुहावने मौसम में बदल दिया है। आसमान से बरसी राहत की बूंदों के कारण पारे में बड़ी गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से सुकून मिला। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, यह राहत बरकरार रहने वाली है।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pooja Gite

Mar 16, 2026

delhi ncr weather update rain temperature drop aqi improvement

Delhi Ncr Weather: 15 मार्च को हुई झमाझम बारिश ने दिल्ली-NCR की तपिश को अचानक सुहावने मौसम में बदल दिया है। आसमान से बरसी राहत की बूंदों के कारण तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और हवाओं में एक ताजगी भर गई है। मौसम विभाग (IMD) की मानें तो यह सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है। विभाग के ताजा अनुमान के अनुसार, 18 मार्च को एक बार फिर बादलों का डेरा जम सकता है और हल्की बारिश के साथ मौसम के दोबारा ठंडे होने के पूरे आसार हैं।

बारिश के कारण दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद की वायु बेहतर हुई है। AQI स्तर गिरने से जनता को प्रदूषण से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने और बीच-बीच में हल्की धूप खिलने की संभावना जताई है।

15 मार्च की बारिश से बदला मौसम

15 मार्च को सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ ने दिल्ली-NCR के मौसम की सूरत ही बदल दी। सुबह से ही आसमान में घने काले बादलों का डेरा रहा, जिसके बाद कई इलाकों में तेज बारिश ने दस्तक दी। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं ने फिजा में ठंडक घोल दी। कुदरत के इस बदलाव से अधिकतम तापमान में करीब 6°C की भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 3 से 4°C की कमी आने से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है।

Air Quality Index में हुआ सुधार

इस मौसमी बदलाव ने वातावरण को न केवल ठंडा करने के साथ ही बेहद आरामदायक बना दिया है। दिल्ली-NCR की हवा में घुले जहरीले कण धुल गए हैं, जिससे AQI Air Quality Index में सुधार हुआ है। कई इलाकों में वायु का सूचकांक 100 के नीचे आ गया है, वहीं कुछ स्थानों पर तो यह 60 के स्तर के आसपास दर्ज किया गया है, जो बेहतरीन श्रेणी के करीब है।

18 मार्च को एक बार फिर होगी बूंदाबांदी

15 मार्च को हुई झमाझम बारिश और 50 किमी/घंटा की रफ्तार से चली हवाओं ने दिल्ली-NCR में मौसम सुहावना कर दिया है। इससे पारे में 6°C तक की गिरावट आई और प्रदूषण का स्तर AQI सुधरकर कई जगह 60 के करीब पहुंच गया है। सोमवार को भी बादल छाए रहने और 30 किमी/घंटा की हवाओं के साथ तापमान 28-31°C के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, 18 मार्च को एक बार फिर बूंदाबांदी के साथ ठंडक लौटने के आसार हैं।

25 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी

मौसम विभाग के अनुसार 17 मार्च को दिल्ली-NCR में बादल छाए रहेंगे, जिससे तेज धूप से राहत मिलेगी। इस दौरान 25 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और अधिकतम तापमान 30-31°C के बीच रहेगा। हालांकि 16 और 17 मार्च को बारिश के आसार नहीं हैं, लेकिन दिनभर बादलों की आवाजाही से मौसम ठंडा बना रहेगा।

राहत का सिलसिला 21 मार्च तक चलेगा

18 मार्च की सुबह से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे दिल्ली-NCR में बादल छाए रहेंगे और शाम तक गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे पारे में फिर गिरावट आएगी। राहत का यह सिलसिला 21 मार्च तक जारी रहेगा। आसमान में बादल छाए रहने और हल्की धूप निकलने से पूरा हफ्ता सुहावना बना रहेगा और गर्मी से राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें

बड़ी खबर: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, दो ट्रकों की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत
गाज़ियाबाद
delhi news delhi dehradun expressway accident ghaziabad two dead

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

Published on:

16 Mar 2026 06:10 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली-NCR में मौसम हुआ सुहावना: तापमान में भारी गिरावट, अगले हफ्ते फिर बूंदाबांदी के आसार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

शादी करो और टैक्स बचाओ! राघव चड्ढा ने संसद में पेश किया ‘जॉइंट ITR’ का अनोखा आइडिया

raghav chadha joint itr formula save income tax after marriage
नई दिल्ली

‘हरीश राणा को महसूस न हो कि जानबूझकर…,’ AIIMS की डॉक्टर का ताजा बयान, कहा- उसे किसी तरह की पीड़ा न हो

Latest statement of AIIMS doctor regarding Harish Rana euthanasia
नई दिल्ली

‘हत्यारों का वही हाल हो जो योगी राज में होता है’, मृतक तरुण की मां ने बिलखते हुए सरकार से लगाई न्याय की गुहार

Mother victim in Uttam Nagar murder case in Delhi pleads for justice
नई दिल्ली

दिल्ली वाले सावधान! अगले 24 घंटे नहीं आएगा पानी, इन 12 मोहल्लों के लोग अभी भर लें बाल्टी

delhi water crisis 17 march alert djb supply cut
नई दिल्ली

दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: अब ट्रांसजेंडर्स को भी मिलेगी ‘पिंक कार्ड’ की सुविधा, बसों में सफर होगा बिल्कुल मुफ्त

Transgenders will now also get the facility of 'Pink Card' in Delhi
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.