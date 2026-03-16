बड़ी खबर: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, दो ट्रकों की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत

ट्रकों के बीच हुई भीषण भिड़ंत में दो लोगों की जान चली गई और पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल लोनी स्थित 50 सैय्या संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने पावी सादिकपुर निवासी जावेद (23) और बुलंदशहर के गंगावली निवासी लोकेश (38) को मृत घोषित कर दिया। अन्य पांच घायलों की नाजुक स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली के जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया है, जहां वे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। स्थानीय एसीपी के अनुसार, पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।