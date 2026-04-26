26 सालों तक छिपा रहा, EX मुस्लिम सलीम वास्तिक को एक गलती ने पकड़वाया, शामली के खूंखार की इनसाइड स्टोरी

करीब ढाई दशक तक फरार रहने के बाद पैतृक मकान बेचने के लिए गांव लौटना सलीम की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। यही कदम उसकी गिरफ्तारी का कारण बना और वर्षों से फरार चल रहा दोषी फिर कानून के शिकंजे में आ गया। समय के साथ सलीम वास्तिक ने धर्म परिवर्तन कर लिया था और एक्स मुस्लिम के नाम से अपनी नई पहचान बनाई। इसके बाद वह यूट्यूब पर सक्रिय हो गया और ‘सलीम वास्तिक 0007’ नाम से चैनल चलाने लगा, जहां वह इस्लाम धर्म और मदरसों की शिक्षा पर सवाल उठाता था। उसके वीडियो विवादित माने जाते थे और इसी वजह से वह लगातार चर्चा में बना रहता था।