गाजियाबाद: गौर ग्रीन सोसाइटी की 3 मंजिलों में लगी भीषण आग; 8वें फ्लोर से शुरू हुआ तांडव 11वें तक पहुंचा, CM योगी ने दिए निर्देश

प्रारंभिक जांच और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर यह माना जा रहा है कि आग की शुरुआत आठवें फ्लोर के एक बंद फ्लैट में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुई थी। देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कीमती दस्तावेज समेत लाखों रुपये का घरेलू सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। घटना की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग ने तुरंत सक्रियता दिखाई और एक के बाद एक एक दर्जन से अधिक फायर टेंडर मौके पर रवाना किए। चूंकि आग काफी ऊंचाई पर थी, इसलिए दमकल कर्मियों ने आधुनिक हाई-राइज हाइड्रोलिक मशीनों और लैडर का सहारा लिया ताकि ऊपरी मंजिलों तक पानी की बौछार पहुंचाई जा सके। वर्तमान में, फायर फाइटर्स धुएं से भरी गैलरी और कमरों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक सघन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, ताकि किसी भी संभावित हताहत को रोका जा सके।