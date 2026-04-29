गाजियाबाद: गौर ग्रीन सोसाइटी की 3 मंजिलों में लगी भीषण आग; 8वें फ्लोर से शुरू हुआ तांडव 11वें तक पहुंचा, CM योगी ने दिए निर्देश

गौर ग्रीन सोसाइटी की 3 मंजिलों में लगी भीषण आग
Ghaziabad Fire News: दिल्ली से सटे गाजियाबाद के पॉश इलाके इंदिरापुरम की 'गौर ग्रीन एवेन्यू' सोसाइटी में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक ऊंची इमारत की 8वीं मंजिल से आग की लपटें निकलने लगीं। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी यह आग इतनी भयावह थी कि इसने चंद मिनटों में 9वीं, 10वीं और 11वीं मंजिल को भी अपनी आगोश में ले लिया। धुएं का काला गुबार कई किलोमीटर दूर से देखा जा रहा था।
प्रारंभिक जांच और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर यह माना जा रहा है कि आग की शुरुआत आठवें फ्लोर के एक बंद फ्लैट में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हुई थी। देखते ही देखते लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया और घर में रखा फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कीमती दस्तावेज समेत लाखों रुपये का घरेलू सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया। घटना की भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग ने तुरंत सक्रियता दिखाई और एक के बाद एक एक दर्जन से अधिक फायर टेंडर मौके पर रवाना किए। चूंकि आग काफी ऊंचाई पर थी, इसलिए दमकल कर्मियों ने आधुनिक हाई-राइज हाइड्रोलिक मशीनों और लैडर का सहारा लिया ताकि ऊपरी मंजिलों तक पानी की बौछार पहुंचाई जा सके। वर्तमान में, फायर फाइटर्स धुएं से भरी गैलरी और कमरों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक सघन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, ताकि किसी भी संभावित हताहत को रोका जा सके।
घटना की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल संज्ञान लिया है। उन्होंने जिला प्रशासन और दमकल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत और बचाव कार्य में कोई ढील न बरती जाए और घायलों (यदि कोई हो) के समुचित उपचार की व्यवस्था की जाए।
दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, अभी तक इस घटना में किसी भी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि, सोसाइटी के निवासियों में भारी डर का माहौल है। कुछ लोगों ने अपने परिजनों के फ्लैट के अंदर फंसे होने की आशंका जताई थी, जिन्हें रेस्क्यू टीम सुरक्षित निकालने का प्रयास कर रही है। पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है।
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