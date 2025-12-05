10 मिनट की डिलीवरी का जुल्म खत्म हो, ये भी किसी के बेटे, पिता-पति हैं, राज्यसभा में Raghav Chadha ने जानें और क्या-क्या कहा

उन्होंने आगे कहा, "डिलीवरी का दूसरा दर्द है ग्राहक का गुस्सा… जैसे ही कोई ऑर्डर 5 से 7 मिनट लेट होता है, तो देखा जाता है कि ग्राहक पहले तो उन्हें फोन करके डांटता है और फिर, जब ऑर्डर डिलीवरी के लिए आता है तो उन्हें धमकाते हैं। यह कहते हैं, "मैं तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दूंगा। और उसके बाद, एक स्टार रेटिंग देकर, वे उनके पूरे महीने का परफॉर्मेंस और बजट खराब कर देते हैं।"