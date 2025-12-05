क्या SIR के काम के बोझ तले फंसी बीएलओ की जान? तीन हफ्तों में 16 BLO ने ले ली खुद की जान

पश्चिम बंगाल में बीएलओ का काम रही रिंकू तरफदार ने 22 नवंबर को कथित तौर पर काम के बोझ के तले दबकर अपनी जान दे दी। उन्होंने मौत से पहले एक सुसाइड नोट लिखा। उन्होंने लिखा, 'मैं जीना चाहती हूं, लेकिन मैं इस अमानवीय कार्यभार को सहन नहीं कर सकती।' रिंकू ने अपने सुसाइट नोट में लिखा कि उन्होंने 50 प्रतिशत काम कर लिया लेकिन डिजिटल वाला बचा हुआ हिस्सा उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने सुसाइड नोट में यह भी लिखा, "मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूं। कोई समस्या नहीं है। लेकिन इतनी मामूली नौकरी के लिए वे मुझे अपनी जान लेने पर मजबूर कर रहे हैं।'