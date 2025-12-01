यूपी में एक और BLO की मौत… SIR दबाव के बीच शिक्षक ने हार्ट अटैक से तोड़ा दम, परिवार का आरोप- काम की मार पड़ रही भारी

BLO death heart attack in Sambhal: यूपी के संभल से एक और दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एसआईआर कार्य में लगे शिक्षक अरविंद कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि उन पर काम पूरा करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। उत्तर प्रदेश में इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है और इस कार्य को लेकर लगातार दबाव की शिकायतें सामने आ रही हैं।