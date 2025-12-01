यूपी में एक और BLO की मौत… SIR दबाव के बीच शिक्षक ने हार्ट अटैक से तोड़ा दम, परिवार का आरोप- काम की मार पड़ रही भारी

यूपी में एक और BLO की मौत... Image Source - Video Grab
BLO death heart attack in Sambhal: यूपी के संभल से एक और दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एसआईआर कार्य में लगे शिक्षक अरविंद कुमार की हार्ट अटैक से मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि उन पर काम पूरा करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। उत्तर प्रदेश में इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का काम चल रहा है और इस कार्य को लेकर लगातार दबाव की शिकायतें सामने आ रही हैं।
अरविंद की मौत से ठीक एक दिन पहले मुरादाबाद के भोजपुर निवासी बीएलओ सर्वेश सिंह (42) ने एसआईआर लक्ष्य पूरा न होने के तनाव में फंदे से लटक कर जान दे दी। शनिवार रात हुई इस घटना के बाद रविवार सुबह करीब चार बजे परिवार ने उन्हें फंदे पर लटका पाया, जिससे घर में चीख-पुकार मच गई।
अब संभल के नखासा थाना क्षेत्र के गांव चौकुनी निवासी अरविंद कुमार (38) की सोमवार सुबह करीब चार बजे हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे अमरोहा जिले में हसनपुर ब्लॉक के फैयाजनगर प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे और एसआईआर कार्य में सहायक के रूप में नियुक्त थे।
अरविंद के भाई रोहित कुमार का कहना है कि कार्य पूरा करने के लिए उन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। वहीं, उनके साथ बीएलओ के रूप में काम कर रहे शिक्षामित्र लाल सिंह ने बताया कि दोनों को कुल 1196 फॉर्म की जिम्मेदारी दी गई थी, जिनमें से 970 फॉर्म ऑनलाइन कर दिए गए थे। इसके बावजूद अधिकारियों की ओर से लगातार लक्ष्य पूरा करने की हिदायत दी जा रही थी।
अरविंद कुमार की अचानक हुई मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। पत्नी प्रतिभा देवी, बेटी गरिमा, बेटे लविश और अन्य रिश्तेदार लगातार रो रहे हैं। परिजन इस सदमे के बीच अरविंद का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। गांव में माहौल गमगीन है और लोग इस घटना को प्रशासनिक दबाव का नतीजा मान रहे हैं।
