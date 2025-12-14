एकतरफा प्यार, शादी से इनकार! प्रेमी ने लड़की के 2 भाइयों को उतारा मौत के घाट; 17 दिन बाद मिला दूसरा शव

प्रेमी ने लड़की के 2 भाइयों को उतारा मौत के घाट | Image Source - Pexels
Sambhal News: यूपी के संभल जिले से सामने आए दिल दहला देने वाले मामले में एक डी-फार्मा छात्र ने एकतरफा प्यार में अंधा होकर दो मासूम सगे भाइयों की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी लड़की से शादी करने की जिद पर अड़ा था और इनकार मिलने पर उसने खौफनाक बदला लिया। यह मामला थाना बहजोई क्षेत्र से जुड़ा है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी धर्मवीर खुद से करीब आठ साल छोटी लड़की से शादी करना चाहता था। वह बार-बार उसके घर पहुंचकर दबाव बना रहा था। घटना वाले दिन आरोपी घर आकर लड़की से झगड़ने लगा और शादी की जिद पर अड़ गया। लड़की और उसके पिता ने इसका विरोध किया, जिस पर आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख लड़की ने चिमटे से आरोपी की पिटाई कर दी थी।
पिता के अनुसार, मारपीट के बाद आरोपी जाते-जाते धमकी देकर गया था कि वह लड़की के दोनों भाइयों को देख लेगा। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह धमकी इतनी खतरनाक साजिश में बदल जाएगी। इसी धमकी के कुछ घंटों बाद दोनों मासूम भाई रहस्यमय तरीके से लापता हो गए।
रामौतार मैथरा अपने परिवार के साथ धर्मपुर गांव में रहते हैं। उनके दो बेटे अमरपाल (11) और कमल सिंह (10) 26 नवंबर की शाम ननिहाल मझोला गांव में थे। दोनों बच्चे पास के गांव में जा रही बारात में शामिल होने की जिद कर रहे थे। बारात के रास्ते में आरोपी धर्मवीर ने दोनों को बाइक से छोड़ने का बहाना बनाया और अपने साथ ले गया। इसके बाद बच्चे कभी वापस नहीं लौटे।
जब दोनों भाई बारात में नहीं पहुंचे तो परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की और थाना धनारी पुलिस को सूचना दी। बारातियों से पूछताछ में धर्मवीर का नाम सामने आया, जिसके बाद पिता ने बदायूं जिले के गांव सरैरा निवासी धर्मवीर के खिलाफ अपहरण की FIR दर्ज कराई।
29 नवंबर को थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव सिंघौली कल्लू में गन्ने के खेत से बड़े भाई अमरपाल सिंह का शव बरामद हुआ। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी, लेकिन छोटे भाई का कोई सुराग नहीं मिला।
करीब 17 दिन बाद 12 दिसंबर को थाना धनारी क्षेत्र के गांव भकरौली के तालाब से छोटे भाई कमल सिंह का शव मिला। ग्रामीणों के अनुसार एक कुत्ता पानी पीते समय शव को खींचकर बाहर ले आया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इस खुलासे ने पूरे मामले को और भयावह बना दिया।
पिता रामौतार ने बताया कि घटना वाले दिन वह बेटी को घर पर अकेला छोड़कर ननिहाल से लौटे थे। घर पहुंचते ही आरोपी को बेटी से झगड़ते देखा। उन्होंने विरोध किया तो आरोपी ने उनसे भी मारपीट की। जाते समय दी गई धमकी अब सच साबित हो चुकी है। पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराएं बढ़ाई गईं।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी धर्मवीर और मृतक बच्चों का परिवार आपस में रिश्तेदार है। दोनों की ननिहाल एक ही गांव मझोला में है, हालांकि नाना अलग-अलग हैं। आरोपी चंदौसी के एक इंस्टीट्यूट से डी-फार्मा की पढ़ाई कर रहा है और एक मेडिकल स्टोर पर काम करता है।
ASP दक्षिणी अनुकृति शर्मा ने बताया कि दोनों बच्चों की अपहरण के बाद हत्या की गई है। आरोपी धर्मवीर को नामजद कर लिया गया है और उसकी तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। छोटे भाई के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद हत्या के तरीके और समय को लेकर और खुलासे होंगे।
