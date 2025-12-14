14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

एकतरफा प्यार, शादी से इनकार! प्रेमी ने लड़की के 2 भाइयों को उतारा मौत के घाट; 17 दिन बाद मिला दूसरा शव

Sambhal Crime: उत्तर प्रदेश के संभल में एकतरफा प्यार ने खौफनाक रूप ले लिया, जब शादी से इनकार पर डी-फार्मा छात्र ने दो मासूम सगे भाइयों का अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी। चार दिन और 17 दिन बाद मिले शवों ने पूरे इलाके को दहला दिया, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

3 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Dec 14, 2025

Sambhal Crime: उत्तर प्रदेश के संभल में एकतरफा प्यार ने खौफनाक रूप ले लिया, जब शादी से इनकार पर डी-फार्मा छात्र ने दो मासूम सगे भाइयों का अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी। चार दिन और 17 दिन बाद मिले शवों ने पूरे इलाके को दहला दिया, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

प्रेमी ने लड़की के 2 भाइयों को उतारा मौत के घाट | Image Source - Pexels

Sambhal News: यूपी के संभल जिले से सामने आए दिल दहला देने वाले मामले में एक डी-फार्मा छात्र ने एकतरफा प्यार में अंधा होकर दो मासूम सगे भाइयों की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी लड़की से शादी करने की जिद पर अड़ा था और इनकार मिलने पर उसने खौफनाक बदला लिया। यह मामला थाना बहजोई क्षेत्र से जुड़ा है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

शादी की जिद और घर में हुआ बवाल

पुलिस के मुताबिक आरोपी धर्मवीर खुद से करीब आठ साल छोटी लड़की से शादी करना चाहता था। वह बार-बार उसके घर पहुंचकर दबाव बना रहा था। घटना वाले दिन आरोपी घर आकर लड़की से झगड़ने लगा और शादी की जिद पर अड़ गया। लड़की और उसके पिता ने इसका विरोध किया, जिस पर आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख लड़की ने चिमटे से आरोपी की पिटाई कर दी थी।

पिटाई के बाद दी गई खौफनाक धमकी

पिता के अनुसार, मारपीट के बाद आरोपी जाते-जाते धमकी देकर गया था कि वह लड़की के दोनों भाइयों को देख लेगा। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि यह धमकी इतनी खतरनाक साजिश में बदल जाएगी। इसी धमकी के कुछ घंटों बाद दोनों मासूम भाई रहस्यमय तरीके से लापता हो गए।

बारात जाने के बहाने अगवा किए गए बच्चे

रामौतार मैथरा अपने परिवार के साथ धर्मपुर गांव में रहते हैं। उनके दो बेटे अमरपाल (11) और कमल सिंह (10) 26 नवंबर की शाम ननिहाल मझोला गांव में थे। दोनों बच्चे पास के गांव में जा रही बारात में शामिल होने की जिद कर रहे थे। बारात के रास्ते में आरोपी धर्मवीर ने दोनों को बाइक से छोड़ने का बहाना बनाया और अपने साथ ले गया। इसके बाद बच्चे कभी वापस नहीं लौटे।

लापता होने पर शुरू हुई तलाश

जब दोनों भाई बारात में नहीं पहुंचे तो परिवार में हड़कंप मच गया। परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की और थाना धनारी पुलिस को सूचना दी। बारातियों से पूछताछ में धर्मवीर का नाम सामने आया, जिसके बाद पिता ने बदायूं जिले के गांव सरैरा निवासी धर्मवीर के खिलाफ अपहरण की FIR दर्ज कराई।

चार दिन में मिला बड़े भाई का शव

29 नवंबर को थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव सिंघौली कल्लू में गन्ने के खेत से बड़े भाई अमरपाल सिंह का शव बरामद हुआ। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी, लेकिन छोटे भाई का कोई सुराग नहीं मिला।

17 दिन बाद तालाब से निकला छोटे भाई का शव

करीब 17 दिन बाद 12 दिसंबर को थाना धनारी क्षेत्र के गांव भकरौली के तालाब से छोटे भाई कमल सिंह का शव मिला। ग्रामीणों के अनुसार एक कुत्ता पानी पीते समय शव को खींचकर बाहर ले आया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इस खुलासे ने पूरे मामले को और भयावह बना दिया।

आरोपों की पूरी कहानी

पिता रामौतार ने बताया कि घटना वाले दिन वह बेटी को घर पर अकेला छोड़कर ननिहाल से लौटे थे। घर पहुंचते ही आरोपी को बेटी से झगड़ते देखा। उन्होंने विरोध किया तो आरोपी ने उनसे भी मारपीट की। जाते समय दी गई धमकी अब सच साबित हो चुकी है। पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराएं बढ़ाई गईं।

रिश्तेदारी ने बढ़ाई मामले की गंभीरता

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी धर्मवीर और मृतक बच्चों का परिवार आपस में रिश्तेदार है। दोनों की ननिहाल एक ही गांव मझोला में है, हालांकि नाना अलग-अलग हैं। आरोपी चंदौसी के एक इंस्टीट्यूट से डी-फार्मा की पढ़ाई कर रहा है और एक मेडिकल स्टोर पर काम करता है।

पुलिस की कार्रवाई

ASP दक्षिणी अनुकृति शर्मा ने बताया कि दोनों बच्चों की अपहरण के बाद हत्या की गई है। आरोपी धर्मवीर को नामजद कर लिया गया है और उसकी तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं। छोटे भाई के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद हत्या के तरीके और समय को लेकर और खुलासे होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 09:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / एकतरफा प्यार, शादी से इनकार! प्रेमी ने लड़की के 2 भाइयों को उतारा मौत के घाट; 17 दिन बाद मिला दूसरा शव

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

अपराधियों के गढ़ में बनकर तैयार हुई ‘दीपा सराय’ चौकी, मुस्लिम बच्ची बोली- अब होगा इलाके में….

Deepa Sarai Chowki
सम्भल

हवा का रुख बदला, गलन बढ़ी: पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते ही घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, दस जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

up weather forecast dense fog orange alert western disturbance cold wave
सम्भल

संभल एसपी ने एक झटके में बदले 37 सब इंस्पेक्टर, जानें किसे मिली कौन-सी जिम्मेदारी

sambhal sp reshuffles 37 sub inspectors transfer list latest
सम्भल

भारत माता का अपमान अब बर्दाश्त नहीं, कल्कि महोत्सव में गरजे रामभद्राचार्य; कहा- वंदे मातरम से परहेज है तो पाकिस्तान जाएं

Rambhadracharya vande mataram controversy babar akbar statement kalki mahotsav
सम्भल

यूपी में एक और BLO की मौत… SIR दबाव के बीच शिक्षक ने हार्ट अटैक से तोड़ा दम, परिवार का आरोप- काम की मार पड़ रही भारी

blo death sambhal teacher heart attack sir work pressure
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.