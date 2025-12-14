एकतरफा प्यार, शादी से इनकार! प्रेमी ने लड़की के 2 भाइयों को उतारा मौत के घाट; 17 दिन बाद मिला दूसरा शव

Sambhal News: यूपी के संभल जिले से सामने आए दिल दहला देने वाले मामले में एक डी-फार्मा छात्र ने एकतरफा प्यार में अंधा होकर दो मासूम सगे भाइयों की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी लड़की से शादी करने की जिद पर अड़ा था और इनकार मिलने पर उसने खौफनाक बदला लिया। यह मामला थाना बहजोई क्षेत्र से जुड़ा है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।