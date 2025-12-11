हवा का रुख बदला, गलन बढ़ी: पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते ही घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, दस जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

UP Weather Forecast:यूपी में ठंड का दायरा एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। पछुआ हवाओं की रफ्तार बढ़ने से गलन और शीतलहर का असर पूरे प्रदेश में महसूस किया जा रहा है। गुरुवार सुबह कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। कुशीनगर और बहराइच जैसे तराई इलाके तो ऐसे कोहरे में ढके कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे चली गई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पूर्वा हवाएं चलेंगी और अगले तीन दिनों में रात के तापमान में 3-4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि गलन और ठिठुरन में अभी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है।