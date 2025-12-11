हवा का रुख बदला, गलन बढ़ी: पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होते ही घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत, दस जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

हवा का रुख बदला, गलन बढ़ी | Image Source - Pinterest
UP Weather Forecast:यूपी में ठंड का दायरा एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। पछुआ हवाओं की रफ्तार बढ़ने से गलन और शीतलहर का असर पूरे प्रदेश में महसूस किया जा रहा है। गुरुवार सुबह कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। कुशीनगर और बहराइच जैसे तराई इलाके तो ऐसे कोहरे में ढके कि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी नीचे चली गई। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे पूर्वा हवाएं चलेंगी और अगले तीन दिनों में रात के तापमान में 3-4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि गलन और ठिठुरन में अभी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है।
तराई के कुशीनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती सहित दस जिलों में मौसम विभाग ने घने से अत्यधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को गोरखपुर और बरेली में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई। वहीं बलिया, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और बहराइच में दृश्यता 50 मीटर के आसपास रही। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से कहीं-कहीं हल्के बादल तो दिखेंगे लेकिन दिन के तापमान में कोई खास राहत नहीं मिलेगी।
देवरिया, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, हरदोई, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में सुबह-सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है, जो दृश्यता पर असर डालेगा। विभाग ने लोगों को सुबह यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है।
अमरोहा जिले में गुरुवार की सुबह बेहद भारी कोहरे के साथ शुरू हुई। पूरे क्षेत्र पर घना कोहरा छाया रहा, जिसके चलते सड़कें और हाईवे पूरी तरह धुंध में डूबे दिखाई दिए। दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर वाहनों को हेडलाइट और फॉग लाइट के सहारे चलना पड़ा। शीतलहर के प्रकोप ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया और सुबह के समय बाजारों में सन्नाटा छाया रहा। ठंड इतनी तेज थी कि सुबह वॉक पर जाने वालों की संख्या भी काफी कम हो गई।
अमरोहा में बर्फीली हवाओं ने बुधवार रात से ही कहर बरपाना शुरू कर दिया था। गुरुवार सुबह हालात और खराब हो गए। तापमान तेजी से गिरने और गलन बढ़ने के कारण लोग सामान्य दिनों की तुलना में घरों से काफी देर बाद निकले। स्कूल जाने वाले बच्चों पर इसका सबसे ज्यादा असर दिखाई दिया। बच्चे ठिठुरते हुए बसों और स्कूल वैन तक पहुंचे। कई माता-पिता ने बच्चों को अतिरिक्त कपड़े पहनाकर भेजा।
संभल जिले में इस सीजन का सबसे घना कोहरा गुरुवार सुबह से छाया रहा। कई जगहों पर दृश्यता मात्र 5 से 10 मीटर रह गई, जिससे वाहनों की रफ्तार लगभग रुक सी गई। शहर का तापमान सुबह 6 बजे 7°C दर्ज किया गया, जो 9 बजे तक बढ़कर 11°C तक पहुंचा।
