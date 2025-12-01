Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

मंडप में अकेला बैठा रहा दूल्हा, दुल्हन जेवर-कैश लेकर फरार, फोन पर पिता ने कहा- बेटी कहीं चली गई

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में बड़ा खुलासा तब हुआ, जब दूल्हा घंटों मंडप में इंतज़ार करता रहा, लेकिन दुल्हन और उसका परिवार जेवर और कैश लेकर गायब हो गया। रिश्ता तय करने के नाम पर दूल्हे पक्ष से डेढ़ लाख रुपए और जेवर लेने के बाद दुल्हन वाले मोबाइल बंद कर फरार हो गए।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Dec 01, 2025

sambhal bride runs away jewelry cash mass marriage fraud case

मंडप में अकेला बैठा रहा दूल्हा, दुल्हन जेवर-कैश लेकर फरार﻿ | AI Generated Image

Bride runs away in Sambhal UP: यूपी के संभल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मंडप में सात फेरे लेने के लिए तैयार दूल्हा घंटों तक दुल्हन और उसके परिवार का इंतज़ार करता रहा। बड़े मंच और भीड़भाड़ वाले समारोह में जैसे-जैसे समय बीतता गया, दूल्हे समेत उसके परिवार की बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार तय समय निकल जाने पर शक होने लगा, लेकिन दुल्हन वाले कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे।

फोन पर पिता ने कहा- बेटी कहीं चली गई

काफी इंतज़ार के बाद जब दूल्हे ओमप्रकाश ने फोन मिलाया, तो दुल्हन के पिता ने पहले टाल-मटोल करते हुए खुद के बाहर होने की बात कही। फिर अचानक उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कहीं चली गई है। यह सुनकर दूल्हे का पूरा परिवार सदमे में आ गया। थोड़ी देर बाद उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया।

दूल्हा पक्ष ने पेपर दिखाकर बताया कैसे हुआ था रिश्ता तय

गुन्नौर क्षेत्र के गांव डोडा बाग निवासी ब्रह्माकुमार ने बताया कि उनके बेटे ओमप्रकाश की शादी पांच महीने पहले रजपुरा के गांव सिंघौली कल्लू में रहने वाले मुकेश की बेटी शिवानी से तय हुई थी। हरि बाबा बांध पर लड़की दिखाने की रस्म पूरी होने के बाद रिश्ता पक्का हुआ था। दूल्हे ने समाज कल्याण विभाग, सीडीओ और स्थानीय पुलिस को आवेदन देकर पूरे दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं।

दूल्हे ने कहा- हमें अंदाजा नहीं था कि ठगी इतनी बड़ी होगी

दूल्हे पक्ष के अनुसार, रिश्ता तय होने के बाद लड़की वालों ने जेवरों की मांग की थी। भरोसा करते हुए दूल्हे ने 3 सोने और 4 चांदी के आभूषण दिए। इसके अलावा, लगभग डेढ़ लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। ब्रह्माकुमार ने बताया कि उन्हें जरा भी शक नहीं था कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है।

गांववालों ने खोला राज- पहले भी इसी तरह ठगे कई लोग

मामला सामने आने के बाद जब दूल्हे पक्ष ने गांव में लोगों से बात की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गांववालों ने बताया कि लड़की वालों ने इसी तरह 3-4 अन्य परिवारों के साथ भी ठगी की है। रिश्ता तय कर पैसे और जेवर लेकर शादी से ठीक पहले गायब हो जाना उनकी पुरानी करतूत रही है। इससे मामला धोखाधड़ी के बड़े गैंग जैसा प्रतीत हो रहा है।

दूल्हे के दोस्त का दावा- सुबह से कहते रहे रास्ते में हैं

दूल्हे के दोस्त चमन प्रकाश ने बताया कि लड़की वालों ने सुबह से ही आने का आश्वासन दिया था। हर कॉल पर वे कहते थे कि बस पहुंच रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया। मंडप में जमा परिवार और रिश्तेदार बड़ी उम्मीदों के साथ बैठे थे और अंत में पूरी बारात को शर्मिंदगी के साथ बिना दुल्हन लौटना पड़ा। मौके पर मौजूद बिचौलिया भी कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करवाकर गायब हो गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 09:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / मंडप में अकेला बैठा रहा दूल्हा, दुल्हन जेवर-कैश लेकर फरार, फोन पर पिता ने कहा- बेटी कहीं चली गई

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फर्जी वर्दी और लाल-नीली बत्ती का रोब! 5 निकाह; नकली सिपाही के कारनामों से पुलिस भी हैरान

fake police officer sambhal arrest five marriages red blue beacon
सम्भल

Sambhal Accident News: गंगा एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

Sambhal accident
सम्भल

संभल हिंसा का मास्टरमाइंड शारिक साठा फिर शिकंजे में! विदेश में बैठकर रच रहा षड्यंत्र, पुलिस की इस कार्रवाई से बढीं मुश्किलें

sambhal violence mastermind shariq satha new fir foreign conspiracy
सम्भल

संभल दंगा: 47 साल पहले मार कर फेंका था शव, कंकाल ढूंढने के लिए अब शुरू हुई खुदाई

संभल में कुएं की खुदाई (फोटो सोर्स- मेटा आई)
सम्भल

जिंदगी और मौत के बीच फंसे लोग, हाईवे पर गूंजी चीखें; चलती कार में अचानक उठीं आग की लपटें, परिवार के सामने गाड़ी राख

car fire badaun sambhal border wagonr burnt highway
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.