मंडप में अकेला बैठा रहा दूल्हा, दुल्हन जेवर-कैश लेकर फरार, फोन पर पिता ने कहा- बेटी कहीं चली गई

मंडप में अकेला बैठा रहा दूल्हा, दुल्हन जेवर-कैश लेकर फरार | AI Generated Image
Bride runs away in Sambhal UP: यूपी के संभल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मंडप में सात फेरे लेने के लिए तैयार दूल्हा घंटों तक दुल्हन और उसके परिवार का इंतज़ार करता रहा। बड़े मंच और भीड़भाड़ वाले समारोह में जैसे-जैसे समय बीतता गया, दूल्हे समेत उसके परिवार की बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार तय समय निकल जाने पर शक होने लगा, लेकिन दुल्हन वाले कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे।
काफी इंतज़ार के बाद जब दूल्हे ओमप्रकाश ने फोन मिलाया, तो दुल्हन के पिता ने पहले टाल-मटोल करते हुए खुद के बाहर होने की बात कही। फिर अचानक उन्होंने कहा कि उनकी बेटी कहीं चली गई है। यह सुनकर दूल्हे का पूरा परिवार सदमे में आ गया। थोड़ी देर बाद उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया, जिससे मामला और संदिग्ध हो गया।
गुन्नौर क्षेत्र के गांव डोडा बाग निवासी ब्रह्माकुमार ने बताया कि उनके बेटे ओमप्रकाश की शादी पांच महीने पहले रजपुरा के गांव सिंघौली कल्लू में रहने वाले मुकेश की बेटी शिवानी से तय हुई थी। हरि बाबा बांध पर लड़की दिखाने की रस्म पूरी होने के बाद रिश्ता पक्का हुआ था। दूल्हे ने समाज कल्याण विभाग, सीडीओ और स्थानीय पुलिस को आवेदन देकर पूरे दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं।
दूल्हे पक्ष के अनुसार, रिश्ता तय होने के बाद लड़की वालों ने जेवरों की मांग की थी। भरोसा करते हुए दूल्हे ने 3 सोने और 4 चांदी के आभूषण दिए। इसके अलावा, लगभग डेढ़ लाख रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। ब्रह्माकुमार ने बताया कि उन्हें जरा भी शक नहीं था कि उनके साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है।
मामला सामने आने के बाद जब दूल्हे पक्ष ने गांव में लोगों से बात की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। गांववालों ने बताया कि लड़की वालों ने इसी तरह 3-4 अन्य परिवारों के साथ भी ठगी की है। रिश्ता तय कर पैसे और जेवर लेकर शादी से ठीक पहले गायब हो जाना उनकी पुरानी करतूत रही है। इससे मामला धोखाधड़ी के बड़े गैंग जैसा प्रतीत हो रहा है।
दूल्हे के दोस्त चमन प्रकाश ने बताया कि लड़की वालों ने सुबह से ही आने का आश्वासन दिया था। हर कॉल पर वे कहते थे कि बस पहुंच रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया। मंडप में जमा परिवार और रिश्तेदार बड़ी उम्मीदों के साथ बैठे थे और अंत में पूरी बारात को शर्मिंदगी के साथ बिना दुल्हन लौटना पड़ा। मौके पर मौजूद बिचौलिया भी कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन करवाकर गायब हो गया।
