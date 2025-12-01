मंडप में अकेला बैठा रहा दूल्हा, दुल्हन जेवर-कैश लेकर फरार, फोन पर पिता ने कहा- बेटी कहीं चली गई

Bride runs away in Sambhal UP: यूपी के संभल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के दौरान एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मंडप में सात फेरे लेने के लिए तैयार दूल्हा घंटों तक दुल्हन और उसके परिवार का इंतज़ार करता रहा। बड़े मंच और भीड़भाड़ वाले समारोह में जैसे-जैसे समय बीतता गया, दूल्हे समेत उसके परिवार की बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार तय समय निकल जाने पर शक होने लगा, लेकिन दुल्हन वाले कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचे।