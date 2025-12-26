26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

सम्भल

UP News: प्रेमी संग बाइक पर जा रही पत्नी को पति ने मारी टक्कर, तीनों घायल; इलाके में मचा हड़कंप

UP News: उत्तर प्रदेश के संभल में प्रेम-प्रसंग से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी को उसके प्रेमी के साथ बाइक पर जाते देख पति ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में पति, पत्नी और प्रेमी तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Dec 26, 2025

husband hit bike wife lover affair road accident up news

UP News: प्रेमी संग बाइक पर जा रही पत्नी को पति ने मारी टक्कर | Image Source - Pinterest

UP News Today In Hindi: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक विवाद और प्रेम-प्रसंग ने सड़क हादसे का रूप ले लिया। एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ बाइक पर जाते देख लिया और गुस्से में आकर पीछे से दूसरी बाइक से टक्कर मार दी। इस हादसे में पति, पत्नी और प्रेमी तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

बाइक से पीछा कर मारी टक्कर

जानकारी के अनुसार, महिला अपने प्रेमी के साथ बाइक पर सवार होकर जा रही थी। इसी दौरान पीछे से दूसरी बाइक पर आए पति ने उनका पीछा किया और तेज रफ्तार में बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों पर सवार तीनों लोग सड़क पर गिर पड़े और बुरी तरह घायल हो गए।

गांव से शुरू हुई प्रेम कहानी

बताया जा रहा है कि यह मामला ऐचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। महिला करीब दस दिन पहले अपने तीन बच्चों को घर छोड़कर प्रेमी के साथ चली गई थी। प्रेमी असमोली थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला है। महिला के गांव में युवक की मौसी रहती हैं, जहां आने-जाने के दौरान दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हुआ।

मुरादाबाद से लौटते समय हुआ हादसा

गुरुवार को महिला और उसका प्रेमी बाइक से मुरादाबाद जिले के चौधरपुर कस्बा गए थे। वहां से लौटते समय असमोली-जोया मार्ग पर महिला के पति ने दोनों को एक साथ देख लिया। इसके बाद पति ने आवेश में आकर दूसरी बाइक से उनका पीछा किया और टक्कर मार दी।

तीनों घायल, अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। प्रेमी और महिला को उनके स्वजन निजी अस्पताल ले गए, जबकि घायल पति को पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया।

मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। थाना प्रभारी निरीक्षक मोहित चौधरी ने बताया कि फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और मामला जांच के दायरे में है।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 08:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / UP News: प्रेमी संग बाइक पर जा रही पत्नी को पति ने मारी टक्कर, तीनों घायल; इलाके में मचा हड़कंप

