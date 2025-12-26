UP News: प्रेमी संग बाइक पर जा रही पत्नी को पति ने मारी टक्कर, तीनों घायल; इलाके में मचा हड़कंप

UP News Today In Hindi: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक विवाद और प्रेम-प्रसंग ने सड़क हादसे का रूप ले लिया। एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ बाइक पर जाते देख लिया और गुस्से में आकर पीछे से दूसरी बाइक से टक्कर मार दी। इस हादसे में पति, पत्नी और प्रेमी तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए।