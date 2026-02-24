नफरत के दौर में मोहब्बत की मिसाल: संभल सांसद बर्क बोले- यही है इंसानियत की असली जीत

तीसरी घटना राजस्थान से सामने आई, जहां एक बीजेपी नेता द्वारा मुस्लिम महिलाओं को कंबल देने से इनकार करने पर वहां मौजूद हिंदू महिलाओं ने विरोध में अपने कंबल लौटा दिए। सांसद बर्क ने इस कदम को साहसिक बताते हुए कहा कि यह घटना बताती है कि जब नफरत की राजनीति कमजोर पड़ती है, तब आम लोग सामाजिक न्याय और बराबरी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की यह एकजुटता समाज में भरोसा और संवेदनशीलता को मजबूत करती है।