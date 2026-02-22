शिव भक्त तमन्ना आर-पार के मूड में! सांसद बर्क को घेरा; बोलीं- खुद कानून बनाकर फतवे जारी करना बंद करें

सांसद बर्क ने सवाल किया था कि धर्म बदलने के बाद भी तमन्ना बुर्का पहनकर कांवड़ क्यों लाईं? इस पर पलटवार करते हुए तमन्ना मलिक तुलसी ने कहा कि बुर्का या इस्लाम किसी की निजी जागीर नहीं है। उन्होंने सांसद को घेरते हुए कहा कि यदि वे इस्लाम के नियमों के इतने ही बड़े संरक्षक बनते हैं, तो उन्हें सोशल मीडिया का उपयोग बंद कर देना चाहिए और तस्वीरें या सेल्फी लेना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रूढ़िवादी व्याख्याओं में तो ये भी वर्जित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता अपनी सुविधा के अनुसार कानून बनाते हैं और दूसरों के जीवन पर फतवे थोपते हैं।