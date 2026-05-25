संभल में खौफनाक वारदात: पूल में नहाने गया था सोहिल, पानी में डुबोकर उतार दिया मौत के घाट

Sohil Murder Sambhal:उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक बेहद दर्दनाक और खौफनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। नखासा थाना क्षेत्र के गांव पीपली रहमापुर निवासी 18 वर्षीय सोहिल की स्विमिंग पूल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सोहिल की हत्या की गई है और उसे जानबूझकर पानी में डुबोकर मौत के घाट उतारा गया। घटना के बाद इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है।