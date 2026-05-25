संभल में खौफनाक वारदात: पूल में नहाने गया था सोहिल, पानी में डुबोकर उतार दिया मौत के घाट

संभल में खौफनाक वारदात
Sohil Murder Sambhal:उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक बेहद दर्दनाक और खौफनाक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। नखासा थाना क्षेत्र के गांव पीपली रहमापुर निवासी 18 वर्षीय सोहिल की स्विमिंग पूल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सोहिल की हत्या की गई है और उसे जानबूझकर पानी में डुबोकर मौत के घाट उतारा गया। घटना के बाद इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है।
जानकारी के अनुसार सोहिल गांव सलारपुर स्थित एक निजी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गया था। वहां पहले से मौजूद कुछ युवकों के साथ उसका विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान युवकों ने सोहिल को जबरन पकड़ लिया और उसे पानी में देर तक डुबोए रखा। काफी देर तक पानी में रहने की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि पूरी वारदात स्विमिंग पूल में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज सामने आने के बाद मामला हादसे से हत्या में बदल गया। वीडियो में कुछ युवक सोहिल को पकड़कर पानी में दबाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उनकी गिरफ्तारी की तैयारी में जुटी है।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपियों ने वहां मौजूद एक अन्य किशोर को भी पकड़ने की कोशिश की थी। बताया जा रहा है कि उसे भी मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वह किसी तरह जान बचाकर मौके से भाग निकला। इस खुलासे के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। पुलिस अब उस किशोर का बयान दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है।
मृतक सोहिल के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। परिवार का आरोप है कि अगर समय रहते वहां मौजूद लोग सोहिल को बचाने की कोशिश करते तो उसकी जान बच सकती थी। बेटे की मौत के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।
सोहिल अपने परिवार में सात भाई-बहनों में तीसरे नंबर का था। उसकी अचानक मौत से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में मातम पसरा हुआ है और हर किसी की जुबान पर सिर्फ इसी वारदात की चर्चा है। परिजन लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
नखासा थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना के पीछे पुरानी रंजिश थी या फिर किसी मामूली विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया।
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