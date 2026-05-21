संभल में मुठभेड़ से हड़कंप: 60 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का आरोपी पैर में गोली लगने के बाद अरेस्ट, हथियार बरामद

संभल पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद साफ संदेश दिया है कि गंभीर अपराधों में शामिल फरार आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का कहना है कि जिले में लगातार चेकिंग अभियान और सघन निगरानी जारी है, ताकि अपराधियों की धरपकड़ तेज की जा सके और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। इस मुठभेड़ को पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।