संभल में मुठभेड़ से हड़कंप: 60 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का आरोपी पैर में गोली लगने के बाद अरेस्ट, हथियार बरामद

संभल में मुठभेड़ से हड़कंप
Rape Accused Arrested: संभल जिले में बुधवार देर रात पुलिस की नियमित वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी घटना सामने आई। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के चंदौसी टी प्वाइंट पर पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान बहजोई की ओर से आ रहा एक बाइक सवार पुलिस को देखकर अचानक भागने लगा, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ और उसका पीछा शुरू किया गया।
पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर आरोपी इस्लामनगर जाने वाली लिंक रोड की ओर मुड़ गया। कुछ दूरी पर जाकर उसने अपनी बाइक रोक दी और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई इस गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें आरोपी के दाहिने पैर में गोली लग गई और वह मौके पर ही घायल होकर गिर पड़ा।
पुलिस ने घायल आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू की। आरोपी ने अपनी पहचान नसीम पुत्र जमील अहमद, निवासी गोला गंज, कस्बा चंदौसी के रूप में बताई। पुलिस के अनुसार नसीम पहले से ही चंदौसी थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 146/26 में नामजद अभियुक्त था और 60 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था।
मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी के पास से बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, एक अवैध 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी दक्षिणी कुलदीप सिंह और सीओ दीपक तिवारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।
पुलिस ने बताया कि घायल आरोपी को प्राथमिक इलाज के लिए चंदौसी सीएचसी में भर्ती कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और इस केस में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है।
संभल पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद साफ संदेश दिया है कि गंभीर अपराधों में शामिल फरार आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का कहना है कि जिले में लगातार चेकिंग अभियान और सघन निगरानी जारी है, ताकि अपराधियों की धरपकड़ तेज की जा सके और कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। इस मुठभेड़ को पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है।
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