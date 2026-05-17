मुंडन की खुशियां मातम में बदली: संभल में गंगा स्नान के दौरान बदायूं का युवक डूबा, तलाश जारी

संभल में गंगा स्नान के दौरान बदायूं का युवक डूबा
Youth Drowned Sambhal:संभल जिले के गुन्नौर तहसील क्षेत्र में रविवार को एक धार्मिक कार्यक्रम उस समय दर्दनाक हादसे में बदल गया, जब मुंडन संस्कार में शामिल एक युवक गंगा नदी में स्नान करते समय लापता हो गया। घटना बबराला थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध राजघाट गंगा तट की है, जहां बदायूं जिले से आए परिवार के बीच अचानक अफरा-तफरी मच गई। युवक के अचानक गायब होने से परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई और पूरे घाट पर हड़कंप का माहौल बन गया।
जानकारी के अनुसार बदायूं जिले के जरीफनगर थाना क्षेत्र स्थित उस्मानपुर गांव से करीब 40 से 50 लोग रविवार सुबह ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर राजघाट गंगा पहुंचे थे। परिवार में एक बच्चे का मुंडन संस्कार आयोजित किया गया था। धार्मिक रस्में पूरी होने के बाद सभी लोगों ने गंगा में स्नान किया और दोपहर करीब 12 बजे अधिकांश लोग वापस गांव लौट गए। माहौल पूरी तरह धार्मिक और उत्साहपूर्ण था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद यह खुशी मातम में बदल जाएगी।
परिवार के लोगों ने जब घर लौटने के बाद युवक को अपने बीच नहीं पाया, तब उसकी तलाश शुरू की गई। कुछ लोगों ने दोबारा राजघाट पहुंचकर आसपास खोजबीन की। घाट पर युवक के कपड़े और सामान तो मिल गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद परिजनों को आशंका हुई कि युवक गंगा की तेज धारा में बह गया है। परिवार के लोग घंटों तक घाट किनारे उसे पुकारते रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली।
बताया जा रहा है कि परिजन शाम करीब 4 बजे से युवक की तलाश में जुटे हुए थे। स्थानीय लोगों और नाव चालकों की मदद से गंगा किनारे कई जगह खोजबीन की गई। हालांकि अंधेरा बढ़ने और नदी की गहराई अधिक होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परिजन लगातार युवक के सकुशल मिलने की उम्मीद लगाए बैठे रहे।
घटना की सूचना शाम करीब 6 बजे बबराला थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और स्थानीय गोताखोरों की मदद से गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कराया गया। पुलिस ने कई घंटों तक युवक की तलाश कराई, लेकिन देर रात तक उसका कोई पता नहीं चल सका। नदी का जलस्तर और तेज बहाव रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती बना रहा।
लगातार चल रहे खोज अभियान को रात करीब 8:30 बजे रोकना पड़ा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अंधेरा बढ़ने के कारण नदी में सर्चिंग करना बेहद जोखिम भरा हो गया था। सुरक्षा कारणों को देखते हुए अभियान अस्थायी रूप से बंद किया गया। इसके बाद मौके पर मौजूद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घाट पर देर रात तक तनाव और चिंता का माहौल बना रहा।
पुलिस ने बताया कि लापता युवक की पहचान सोमवीर पुत्र शेर सिंह निवासी उस्मानपुर, जिला बदायूं के रूप में हुई है। युवक की तलाश के लिए एनडीआरएफ को भी सूचना भेज दी गई है। सोमवार सुबह करीब 6 बजे से दोबारा बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं ताकि युवक का जल्द पता लगाया जा सके।
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