मुंडन की खुशियां मातम में बदली: संभल में गंगा स्नान के दौरान बदायूं का युवक डूबा, तलाश जारी

जानकारी के अनुसार बदायूं जिले के जरीफनगर थाना क्षेत्र स्थित उस्मानपुर गांव से करीब 40 से 50 लोग रविवार सुबह ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर राजघाट गंगा पहुंचे थे। परिवार में एक बच्चे का मुंडन संस्कार आयोजित किया गया था। धार्मिक रस्में पूरी होने के बाद सभी लोगों ने गंगा में स्नान किया और दोपहर करीब 12 बजे अधिकांश लोग वापस गांव लौट गए। माहौल पूरी तरह धार्मिक और उत्साहपूर्ण था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद यह खुशी मातम में बदल जाएगी।