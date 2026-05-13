संभल में सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने खुद कराई स्व-जनगणना, बोले- सही आंकड़े तय करेंगे हक और हिस्सेदारी

सांसद ने बताया कि मूल रूप से राष्ट्रीय जनगणना वर्ष 2021 में आयोजित होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो गई। इसके बाद से विपक्षी दल लगातार सरकार पर जल्द जनगणना कराने का दबाव बना रहे थे। खासतौर पर जातिगत आंकड़ों को शामिल करने की मांग राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर जोर पकड़ती रही। सांसद ने कहा कि सरकार ने इस विषय पर सहमति जताई है और दूसरे चरण में जातिगत आंकड़े जुटाने की तैयारी की जा रही है।