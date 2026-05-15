संभल में कुदरत का कमाल, पहली डिलीवरी में महिला बनी 4 बच्चों की मां, डॉक्टर भी हुए हैरान!

प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद अमीना को 9 मई को मुरादाबाद के टीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि मामला सामान्य नहीं है। और महिला के गर्भ में एक से अधिक बच्चे हैं। उसी दिन अमीना ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। हालांकि डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने पाया कि गर्भ में अभी बाकी बच्चे मौजूद हैं। लेकिन प्रसव प्रक्रिया अचानक रुक गई। डॉक्टरों की निगरानी में अमीना का इलाज जारी रखा गया। इसके बाद लगभग पांच दिन बाद महिला ने फिर से प्रसव किया और इस बार तीन बच्चों ने जन्म लिया। इनमें एक बेटा और दो बेटियां शामिल हैं। इस तरह परिवार में कुल दो बेटे और दो बेटियों का जन्म हुआ।