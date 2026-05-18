मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती… संभल में विवाहिता की मौत पर बवाल, परिजन बोले- हत्या कर लटकाया

यह मामला संभल जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र के उदयभानपुर गांव का है। मृतका की पहचान 22 वर्षीय सतनेश देवी पत्नी विकास कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सतनेश की शादी करीब 9 महीने पहले पूरे रीति-रिवाज और धूमधाम के साथ हुई थी। परिवार को उम्मीद थी कि बेटी अपने नए घर में खुशहाल जीवन बिताएगी, लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद उसके वैवाहिक जीवन में तनाव शुरू हो गया। सोमवार दोपहर करीब 1 बजे मायके पक्ष को सूचना मिली कि सतनेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिजन तुरंत गांव पहुंच गए।