23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती: शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया स्वच्छता से समाज परिवर्तन का रास्ता

Sambhal News: यूपी के संभल में संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने स्वच्छता, शिक्षा और चिकित्सा के महत्व पर जोर दिया।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Feb 23, 2026

sambhal sant gadge jayanti gulab devi

संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती..

Sant gadge jayanti Sambhal: संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र स्थित माल गोदाम रोड पर सोमवार शाम करीब 7 बजे संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती बड़े श्रद्धा भाव और सामाजिक संदेश के साथ मनाई गई। कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी के आवास पर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

संत गाडगे महाराज के सिद्धांतों की याद

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने कहा कि संत गाडगे महाराज ने आज से लगभग 150 वर्ष पहले समाज को स्वच्छता, शिक्षा और चिकित्सा जैसे तीन ऐसे शब्द दिए, जिन पर यदि सही मायने में अमल किया जाए तो देश और समाज दोनों का स्वरूप बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि संत गाडगे महाराज केवल संत नहीं, बल्कि समाज सुधार के अग्रदूत थे, जिन्होंने अपने कार्यों से लोगों को स्वावलंबन और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया।

प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता संदेश का उदाहरण

गुलाब देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने खुद झाड़ू उठाकर पूरे देश को स्वच्छता का संदेश दिया। इस पहल ने आम लोगों के मन से यह झिझक दूर की कि सफाई करना कोई छोटा काम है। मंत्री ने कहा कि आज रेलवे स्टेशन, बाजार, बस अड्डे और सार्वजनिक स्थलों पर जो स्वच्छता दिखाई दे रही है, वह संत गाडगे महाराज के विचारों और प्रधानमंत्री की पहल का प्रत्यक्ष परिणाम है।

योगी सरकार के कार्यों का उल्लेख

शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार संत गाडगे महाराज के सिद्धांतों पर चलते हुए काम कर रही है। सरकार ने स्वच्छता अभियान को व्यापक रूप दिया है, साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक उनके लाभ पहुंचाना है।

समाज के हर वर्ग से सहयोग की अपील

अपने संबोधन में गुलाब देवी ने कहा कि स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं हैं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वे अपने घर, मोहल्ले और गांव को साफ रखने की आदत डालें, बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करें और बीमार लोगों की मदद करें। मंत्री ने कहा कि संत गाडगे महाराज की जयंती मनाने का सही अर्थ तभी है, जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 08:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती: शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया स्वच्छता से समाज परिवर्तन का रास्ता

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संभल से प्रमोद कृष्णम की ललकार: सपा-कांग्रेस को बताया ‘हिंदू विरोधी’, कहा- चीन-बांग्लादेश जैसी है इनकी चाल

pramod krishnam kalki dham sambhal statement
सम्भल

शिव भक्त तमन्ना आर-पार के मूड में! सांसद बर्क को घेरा; बोलीं- खुद कानून बनाकर फतवे जारी करना बंद करें

tamanna malik slams Zia ur Rahman Barq kanwar yatra controversy
सम्भल

“यादव जी की लव स्टोरी” पर छिड़ा महासंग्राम: संभल में सड़कों पर उतरे लोग, फिल्म बैन करने की उठी मांग!

yadav ji ki love story protest sambhal news
सम्भल

संभल में खुशियों के बीच मातम: शादी वाले घर में गिरी छत, मलबे में दबे 8 लोग, 4 की हालत नाजुक

sambhal roof collapse wedding house accident
सम्भल

रफ्तार का कहर! संभल में डिवाइडर से टकराई बाइक, दो सगे भाइयों की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम

सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.