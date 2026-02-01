संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती: शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया स्वच्छता से समाज परिवर्तन का रास्ता

अपने संबोधन में गुलाब देवी ने कहा कि स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं हैं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वे अपने घर, मोहल्ले और गांव को साफ रखने की आदत डालें, बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करें और बीमार लोगों की मदद करें। मंत्री ने कहा कि संत गाडगे महाराज की जयंती मनाने का सही अर्थ तभी है, जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें।