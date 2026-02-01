संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती: शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया स्वच्छता से समाज परिवर्तन का रास्ता

संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती..
Sant gadge jayanti Sambhal: संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र स्थित माल गोदाम रोड पर सोमवार शाम करीब 7 बजे संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती बड़े श्रद्धा भाव और सामाजिक संदेश के साथ मनाई गई। कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी के आवास पर आयोजित किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने कहा कि संत गाडगे महाराज ने आज से लगभग 150 वर्ष पहले समाज को स्वच्छता, शिक्षा और चिकित्सा जैसे तीन ऐसे शब्द दिए, जिन पर यदि सही मायने में अमल किया जाए तो देश और समाज दोनों का स्वरूप बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि संत गाडगे महाराज केवल संत नहीं, बल्कि समाज सुधार के अग्रदूत थे, जिन्होंने अपने कार्यों से लोगों को स्वावलंबन और सामाजिक जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया।
गुलाब देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने खुद झाड़ू उठाकर पूरे देश को स्वच्छता का संदेश दिया। इस पहल ने आम लोगों के मन से यह झिझक दूर की कि सफाई करना कोई छोटा काम है। मंत्री ने कहा कि आज रेलवे स्टेशन, बाजार, बस अड्डे और सार्वजनिक स्थलों पर जो स्वच्छता दिखाई दे रही है, वह संत गाडगे महाराज के विचारों और प्रधानमंत्री की पहल का प्रत्यक्ष परिणाम है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार संत गाडगे महाराज के सिद्धांतों पर चलते हुए काम कर रही है। सरकार ने स्वच्छता अभियान को व्यापक रूप दिया है, साथ ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग तक उनके लाभ पहुंचाना है।
अपने संबोधन में गुलाब देवी ने कहा कि स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं हैं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वे अपने घर, मोहल्ले और गांव को साफ रखने की आदत डालें, बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करें और बीमार लोगों की मदद करें। मंत्री ने कहा कि संत गाडगे महाराज की जयंती मनाने का सही अर्थ तभी है, जब हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें।
