21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

संभल में खुशियों के बीच मातम: शादी वाले घर में गिरी छत, मलबे में दबे 8 लोग, 4 की हालत नाजुक

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक रूह कपा देने वाली खबर सामने आई है। जहां एक परिवार में शादी की रस्में निभाई जा रही थीं, वहां अचानक मौत का सन्नाटा पसर गया।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Feb 21, 2026

sambhal roof collapse wedding house accident

संभल में खुशियों के बीच मातम..

Roof collapse wedding house Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक शादी की खुशियाँ उस वक्त चीख-पुकार में बदल गईं जब घर की कच्ची छत अचानक भरभराकर गिर पड़ी।

आधी रात का सन्नाटा और मौत की आहट

यह दर्दनाक हादसा चंदौसी तहसील के बनियाखेड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले करेला गांव में हुआ। गांव निवासी टिंकू पुत्र देवीदास के घर में राजकुमार पुत्र हरिद्वार लाल मौर्य के विवाह का उत्सव चल रहा था। देर रात करीब 2 बजे, जब मेहमान और परिवार के सदस्य गहरी नींद में थे, तभी जर्जर छत अचानक ढह गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, छत का गाटर अचानक चटक गया, जिससे पूरी छत नीचे सो रहे लोगों पर आ गिरी। पल भर में ही उत्सव का माहौल मलबे के ढेर और अपनों की तलाश में बदल गया।

मलबे में दबे मासूम

हादसे की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण आनन-फानन में मौके पर पहुंचे और अपनों को बचाने की जद्दोजहद शुरू की। लगभग डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मलबे के नीचे दबे सभी आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

इस हादसे की चपेट में न केवल बड़े, बल्कि मासूम बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं भी आए। मलबे से निकाले जाने के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों की आँखों में दहशत और अपनों को खोने का डर साफ देखा जा सकता था।

चीखते-चिल्लाते परिजन

इस हादसे में मकान मालिक टिंकू, उनकी मां सावित्री (50), रिश्तेदार रामवती (55), ताराचंद (20), आकाश (14), अंजू (13), राधा (11) और मुनीश (18) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और आनन-फानन में सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) चंदौसी ले जाया गया। अस्पताल के गलियारों में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था, जहाँ शादी के गीतों की जगह अब अपनों की सलामती की दुआएं मांगी जा रही थीं।

घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती

CHC चंदौसी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने चार लोगों की स्थिति को नाजुक बताया। इनमें दो बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए तत्काल जिला संयुक्त चिकित्सालय संभल रेफर कर दिया गया है। वहीं, मकान मालिक टिंकू सहित अन्य चार लोगों को मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल, जिला अस्पताल में भर्ती चार घायलों की स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जिनमें से दो की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Feb 2026 08:04 pm

Published on:

21 Feb 2026 08:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में खुशियों के बीच मातम: शादी वाले घर में गिरी छत, मलबे में दबे 8 लोग, 4 की हालत नाजुक

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रफ्तार का कहर! संभल में डिवाइडर से टकराई बाइक, दो सगे भाइयों की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम

सम्भल

हां, मैंने बहन को मार डाला है, भाई ने कत्ल के बाद खुद ही घुमाया 112 नंबर

Murder
सम्भल

संभल में भीषण सड़क दुर्घटना: हाईस्कूल परीक्षा देने जा रहे दो छात्रों की मौत, तीन गंभीर घायल

सम्भल

‘राहुल गांधी को लाइलाज बीमारी’, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले-वे कांग्रेस के साथ देश के लिए भी बन चुके हैं समस्या

acharya pramod krishnam targeted rahul gandhi know what he said sambhal
सम्भल

जामा मस्जिद में दिखेगी रमजान की रौनक, पुताई के लिए ASI से मांगी इजाजत; पिछली पुताई खराब होने का हवाला

sambhal jama masjid asi painting ramadan
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.