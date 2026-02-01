संभल में खुशियों के बीच मातम: शादी वाले घर में गिरी छत, मलबे में दबे 8 लोग, 4 की हालत नाजुक

संभल में खुशियों के बीच मातम..
Roof collapse wedding house Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक शादी की खुशियाँ उस वक्त चीख-पुकार में बदल गईं जब घर की कच्ची छत अचानक भरभराकर गिर पड़ी।
यह दर्दनाक हादसा चंदौसी तहसील के बनियाखेड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले करेला गांव में हुआ। गांव निवासी टिंकू पुत्र देवीदास के घर में राजकुमार पुत्र हरिद्वार लाल मौर्य के विवाह का उत्सव चल रहा था। देर रात करीब 2 बजे, जब मेहमान और परिवार के सदस्य गहरी नींद में थे, तभी जर्जर छत अचानक ढह गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, छत का गाटर अचानक चटक गया, जिससे पूरी छत नीचे सो रहे लोगों पर आ गिरी। पल भर में ही उत्सव का माहौल मलबे के ढेर और अपनों की तलाश में बदल गया।
हादसे की खबर मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीण आनन-फानन में मौके पर पहुंचे और अपनों को बचाने की जद्दोजहद शुरू की। लगभग डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मलबे के नीचे दबे सभी आठ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
इस हादसे की चपेट में न केवल बड़े, बल्कि मासूम बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं भी आए। मलबे से निकाले जाने के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों की आँखों में दहशत और अपनों को खोने का डर साफ देखा जा सकता था।
इस हादसे में मकान मालिक टिंकू, उनकी मां सावित्री (50), रिश्तेदार रामवती (55), ताराचंद (20), आकाश (14), अंजू (13), राधा (11) और मुनीश (18) गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और आनन-फानन में सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) चंदौसी ले जाया गया। अस्पताल के गलियारों में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था, जहाँ शादी के गीतों की जगह अब अपनों की सलामती की दुआएं मांगी जा रही थीं।
CHC चंदौसी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने चार लोगों की स्थिति को नाजुक बताया। इनमें दो बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए तत्काल जिला संयुक्त चिकित्सालय संभल रेफर कर दिया गया है। वहीं, मकान मालिक टिंकू सहित अन्य चार लोगों को मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल, जिला अस्पताल में भर्ती चार घायलों की स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जिनमें से दो की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है।
