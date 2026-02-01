संभल में खुशियों के बीच मातम: शादी वाले घर में गिरी छत, मलबे में दबे 8 लोग, 4 की हालत नाजुक

CHC चंदौसी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने चार लोगों की स्थिति को नाजुक बताया। इनमें दो बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए तत्काल जिला संयुक्त चिकित्सालय संभल रेफर कर दिया गया है। वहीं, मकान मालिक टिंकू सहित अन्य चार लोगों को मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल, जिला अस्पताल में भर्ती चार घायलों की स्थिति पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं, जिनमें से दो की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है।