जामा मस्जिद में दिखेगी रमजान की रौनक, पुताई के लिए ASI से मांगी इजाजत; पिछली पुताई खराब होने का हवाला

मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने एएसआई के सुपरिंटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट को लिखे पत्र में साफ तौर पर उल्लेख किया है कि मस्जिद की पिछली पुताई अब खराब हो चुकी है। पत्र में कहा गया है कि बीते साल धूल, बारिश और मौसम के प्रभाव से रंग उखड़ गया है, जिससे मस्जिद की दीवारों की हालत खराब दिखने लगी है। ऐसे में रमजान से पहले मरम्मत और सजावट जरूरी हो गई है।