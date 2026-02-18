संभल में ‘यादव-जी की लव स्टोरी’ पर बवाल: रिलीज से पहले सपा का अल्टीमेटम; नहीं चलने देंगे फिल्म

Yadav Ji Love Story Film Sambhal: संभल जिले में ‘यादव-जी की लव स्टोरी’ नामक फिल्म को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों ने फिल्म की रिलीज का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। पार्टी का आरोप है कि फिल्म का नाम यादव समाज की छवि को धूमिल करने की मंशा से रखा गया है। विरोध कर रहे नेताओं का कहना है कि फिल्म की विषयवस्तु और नामकरण से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और इससे सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंच सकता है।