18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

‘घूसखोर पंडत’ के बाद ‘यादव जी की लव स्टोरी’ पर बवाल, जोरदार विरोध-प्रदर्शन

Ruckus Over Yadav Ji Ki Love Story: घूसखोर पंडत' के बाद 'यादव जी की लव स्टोरी' पर बवाल मच रहा है। लोग इस फिल्म के विरोध में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Harshul Mehra

Feb 18, 2026

after ghooskhor pandat ruckus over yadav ji ki love story sambhal news up

घूसखोर पंडत' के बाद 'यादव जी की लव स्टोरी' पर बवाल। फोटो सोर्स- IANS

Ruckus Over Yadav Ji Ki Love Story: इन दिनों फिल्मों के नामों और कहानियों को लेकर जमकर हंगामा देखा जा सकता है। पहले नेटफ्लिक्स की फिल्म 'घूसखोर पंडत' को लेकर विरोध देखा गया, अब इसी कड़ी में एक नई फिल्म 'यादव जी की लव स्टोरी' विवादों में आ गई है।

UP News In Hindi: यादव समुदाय के लोगों ने किया प्रदर्शन

मामला यूपी के संभल जिले से सामने आया है। जहां यादव समुदाय के लोगों ने फिल्म के खिलाफ जोरदार विरोध-प्रदर्शन किया। बुधवार को संभल में यादव समुदाय के लोगों का गुस्सा सड़कों पर नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के पोस्टर जलाए और उन्हें पैरों से रौंदकर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग भी की।

Uttar Pradesh News in Hindi: यादव समाज की गलत छवि बनाई जा रही

लोगों का आरोप है कि फिल्म का नाम और उसकी कहानी उनके समाज को गलत तरीके से पेश करती है, जिसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि फिल्म की कहानी और शीर्षक यादव समाज को निशाना बनाने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे समाज की गलत छवि बनाई जा रही है। इसी नाराजगी के चलते लोगों ने सार्वजनिक रूप से पोस्टर जलाकर अपना आक्रोश जाहिर किया।

Sambhal News in Hindi: 'यादव जी की लव स्टोरी' को लेकर बवाल

'यादव जी की लव स्टोरी' को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है। यादव समाज के लोगों ने फिल्म पर आपत्ति जताई है। सिनेमा हॉल संचालकों को चेतावनी दी गई थी कि अगर फिल्म की स्क्रीनिंग की गई तो विरोध और तेज किया जाएगा। कुछ जगहों पर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग भी की गई है।

Sambhal News: अंकित भड़ाना ने किया है निर्देशन

'यादव जी की लव स्टोरी' फिल्म का निर्देशन अंकित भड़ाना ने किया है। यह एक रोमांटिक थ्रिलर कहानी है। इसमें लीड रोल में एक्ट्रेस प्रगति तिवारी और विशाल मोहन हैं। प्रगति ने 'सिंपल यादव' का किरदार निभाया है, जो एक शांत, घरेलू लड़की है। फिल्म में उनके और वसीम अख्तर नामक युवक की लव स्टोरी दिखाई गई है। यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली है।

ये भी पढ़ें

‘सपा सरकार में शंकराचार्य की पिटाई हुई थी’, ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को कौन सी घटना याद दिला दी?
लखनऊ
op rajbhar hits back at akhilesh yadav social media post up politics lucknow

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

18 Feb 2026 05:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / ‘घूसखोर पंडत’ के बाद ‘यादव जी की लव स्टोरी’ पर बवाल, जोरदार विरोध-प्रदर्शन

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संभल में ‘यादव-जी की लव स्टोरी’ पर बवाल: रिलीज से पहले सपा का अल्टीमेटम; नहीं चलने देंगे फिल्म

sambhal yadav ji love story film protest
सम्भल

संभल की राजनीति में उबाल: पिता के चुनावी ऐलान पर सांसद जियाउर्रहमान बर्क का बड़ा बयान, टिकट पर सस्पेंस कायम

sambhal politics Zia Ur Rehman Barq iqubal ticket war
सम्भल

भाजपा का दामन छोड़ सपा की साइकिल पर सवार हुए उमेशचंद्र, चंदौसी के विकास पर उठाए गंभीर सवाल!

sambhal bjp leader joins sp 2027 up politics
सम्भल

संभल में करप्शन पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’: आरोपों में घिरी पूरी SOG टीम नपी, SP ने एक झटके में 8 को किया सस्पेंड

sambhal sog team suspended after inquiry
सम्भल

बुर्का, कांवड़ और तमन्ना का मामला: सांसद बर्क बोले- बेवजह धार्मिक विवाद न खड़ा करें

tamanna kanwar burqa row ziaurahman barq sambhal
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.