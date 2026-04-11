रोंगटे खड़े कर देगी कल्कि संभल: 1978 के दंगों से 2024 की दास्तां, 14 अप्रैल से शुरू होगा फिल्मी संग्राम

Kalki Sambhal Film 2026: यूपी के संभल जिले के चंदौसी में ‘जानी फायरफॉक्स स्टूडियो’ के बैनर तले बनने जा रही फिल्म ‘कल्कि संभल’ की शूटिंग 14 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। इस फिल्म की शुरुआती शूटिंग एसएम कॉलेज परिसर में होगी, जिसके लिए फिल्म यूनिट ने पूरी तैयारी कर ली है। शूटिंग से पहले निर्देशक भरत एस. श्रीनाते अपनी टीम के साथ कॉलेज पहुंचे और वहां की विभिन्न लोकेशंस का गहन निरीक्षण किया।