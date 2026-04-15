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संभल में कलेजा चीर देने वाली घटना: खेत में कटाई करते रह गए माता-पिता, झोपड़ी में जिंदा जल गया मासूम

Sambhal News: यूपी के संभल में खेत की झोपड़ी में लगी भीषण आग में 4 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के समय बच्चा सो रहा था, जबकि माता-पिता गेहूं की कटाई में व्यस्त थे।

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सम्भल

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Mohd Danish

Apr 15, 2026

sambhal hut fire child death case

संभल में कलेजा चीर देने वाली घटना | AI Generated Image

Hut Fire Child Death Sambhal: संभल जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र के नंदरौली गांव में बुधवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। खेत में बनी एक झोपड़ी में अचानक आग लगने से 4 वर्षीय मासूम बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बच्चा झोपड़ी के अंदर सो रहा था, जबकि उसके माता-पिता पास के खेत में गेहूं की कटाई में व्यस्त थे। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला।

माता-पिता की आंखों के सामने उजड़ गई दुनिया

मृतक बच्चे की पहचान रविंद्र के बेटे प्रवेश के रूप में हुई है। जैसे ही झोपड़ी से धुआं और आग की लपटें उठती दिखाई दीं, माता-पिता दौड़कर मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। उन्होंने बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता के आगे सब प्रयास बेकार साबित हुए। यह मंजर देख माता-पिता बदहवास हो गए और उनकी चीख-पुकार से पूरा गांव गूंज उठा।

ग्रामीणों की कोशिश भी नहीं बचा सकी जान

घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और आग बुझाने का प्रयास किया। बाल्टियों और उपलब्ध साधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग बुझने के बाद जब बच्चे को बाहर निकाला गया तो उसका शरीर पूरी तरह झुलस चुका था। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं।

परिवार में मचा कोहराम

मासूम के शव को लेकर जैसे ही परिजन घर पहुंचे, पूरे परिवार में कोहराम मच गया। बच्चे की 5 वर्षीय बड़ी बहन गुड़िया अपने भाई के शव को देखकर बेसुध होकर रोती रही। परिवार और रिश्तेदारों का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में भी इस घटना के बाद शोक की लहर फैल गई और हर कोई इस दुखद हादसे से स्तब्ध है।

शिकायत मिलने पर ही होगी आगे की कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची थी। हालांकि, परिजनों ने फिलहाल कोई तहरीर नहीं दी है। उन्होंने कहा कि यदि परिवार की ओर से शिकायत दी जाती है तो मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह घटना एक दर्दनाक हादसे के रूप में सामने आई है, जिसने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है।

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Updated on:

15 Apr 2026 04:36 pm

Published on:

15 Apr 2026 04:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में कलेजा चीर देने वाली घटना: खेत में कटाई करते रह गए माता-पिता, झोपड़ी में जिंदा जल गया मासूम

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