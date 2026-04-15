संभल में कलेजा चीर देने वाली घटना: खेत में कटाई करते रह गए माता-पिता, झोपड़ी में जिंदा जल गया मासूम

Hut Fire Child Death Sambhal: संभल जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र के नंदरौली गांव में बुधवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। खेत में बनी एक झोपड़ी में अचानक आग लगने से 4 वर्षीय मासूम बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय बच्चा झोपड़ी के अंदर सो रहा था, जबकि उसके माता-पिता पास के खेत में गेहूं की कटाई में व्यस्त थे। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला।