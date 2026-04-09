CM योगी के बयान पर संभल सांसद बर्क का पलटवार: इतिहास में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनने का कोई सबूत नहीं

Sambhal MP Barq Statement: संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने मथुरा के एक कार्यक्रम में संभल के श्रीहरिहर मंदिर को 500 साल पहले बाबर के वंशजों द्वारा तोड़े जाने का दावा किया था। बर्क ने इस बयान को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि वह इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं और ऐसे दावों का कोई प्रमाण सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है।