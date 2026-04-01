15 साल बाद घर वापसी पर मिली मौत: संभल में युवक का संदिग्ध शव मिलने से मचा हड़कंप

संभल में युवक का संदिग्ध शव मिलने से मचा हड़कंप | Image Source - Pexels
Man Dead Body Found Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां ओवरी गांव का निवासी अली वारिस, जो पिछले 15 वर्षों से अपने परिवार से दूर था, रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया। 15 साल पहले घर छोड़कर गया बेटा जब लौटा, तो वह बोलने या अपनों को गले लगाने की स्थिति में नहीं था, बल्कि उसका निर्जीव शरीर गांव की सड़क पर पड़ा मिला। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
मृतक अली वारिस पुत्र कल्लू के बारे में बताया जा रहा है कि वह करीब डेढ़ दशक पहले अपना घर-बार छोड़कर चला गया था। वह वर्तमान में बदायूं जिले के इस्लामनगर क्षेत्र में निवास कर रहा था और वहां किन्नर समुदाय के लोगों के साथ जुड़कर अपना जीवन यापन कर रहा था। इतने लंबे समय तक परिवार से संपर्क लगभग कटा रहा, लेकिन अचानक आई एक फोन कॉल ने परिवार की दुनिया उजाड़ दी।
परिजनों के मुताबिक, बीती रात करीब 12 बजे अली वारिस के भाई ताहिर के मोबाइल पर नाजिश नामक एक व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले ने घबराई हुई आवाज में बताया कि अली वारिस की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और परिवार वाले तुरंत उसे लेने पहुंचें। भाई ताहिर ने रात का वक्त होने के कारण सुबह आने की बात कही थी, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद लोग शायद सुबह का इंतजार करने के मूड में नहीं थे।
रात के सन्नाटे में करीब 2:30 बजे इस्लामनगर से कुछ अज्ञात लोग एक वाहन में सवार होकर ओवरी गांव पहुंचे। उन्होंने अली वारिस को घर तक ले जाने के बजाय गांव की पानी की टंकी के पास सड़क किनारे लावारिस हालत में छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। उसी दौरान जंगल की ओर से आ रहे एक ग्रामीण की नजर सड़क पर पड़े अली वारिस पर पड़ी, जिसके बाद शोर मचा और परिजनों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि अली वारिस की सांसें थम चुकी थीं।
सूचना मिलते ही असमोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि परिजनों के अनुसार अली वारिस पीलिया (जॉन्डिस) से ग्रसित था और उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। हालांकि, रात के अंधेरे में इस तरह शव छोड़कर भाग जाने की घटना ने मामले को संदिग्ध बना दिया है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत के सटीक कारणों का पता लगाया जा सके और जांच को आगे बढ़ाया जा सके।
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