15 साल बाद घर वापसी पर मिली मौत: संभल में युवक का संदिग्ध शव मिलने से मचा हड़कंप

Man Dead Body Found Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां ओवरी गांव का निवासी अली वारिस, जो पिछले 15 वर्षों से अपने परिवार से दूर था, रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया। 15 साल पहले घर छोड़कर गया बेटा जब लौटा, तो वह बोलने या अपनों को गले लगाने की स्थिति में नहीं था, बल्कि उसका निर्जीव शरीर गांव की सड़क पर पड़ा मिला। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।