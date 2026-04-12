संभल में खौफनाक वारदात: पति ने पत्नी को लोहे की रॉड से उतारा मौत के घाट, थाने पहुंच बोला- मैंने ही मारा

Husband Kills Wife Sambhal:यूपी के संभल जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने भागने या सबूत मिटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि घर पर ताला लगाकर सीधे थाने पहुंच गया। वहां उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल करते हुए घर की चाबी सौंप दी। इस अप्रत्याशित कबूलनामे से पुलिस भी हैरान रह गई और तुरंत आरोपी को हिरासत में ले लिया गया।