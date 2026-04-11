संभल जमीन विवाद: जामा मस्जिद के पास अवैध निर्माण पर प्रशासन को मिली हरी झंडी, 18 दुकानों पर गिर सकती है गाज

कोर्ट का स्टे हटने के बाद इलाके में हलचल बढ़ गई है और स्थानीय लोगों के बीच तनाव का माहौल देखा जा रहा है। संभावित कार्रवाई को देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र में सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि अंतिम आदेश मिलते ही कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।